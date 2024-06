El anuncio de que Burro tendrá su propia película, junto con la confirmación de Shrek 5, ha reactivado el interés por el ogro más querido de la pantalla. Esta noticia ha emocionado a los fanáticos y ha generado una ola de nostalgia.

En honor a este renacimiento, repasamos todo el material audiovisual que ha surgido desde la primera película de Shrek. El viaje abarca las producciones menos conocidas hasta los éxitos más populares.

Shrek en Navidad y en Halloween

Si eres fanático de Shrek y sus amigos, no te puedes perder los especiales de televisión que se han lanzado para celebrar Navidad y Halloween.

Especiales para televisión de Shrek y villancicos de Burro. Fotos: IMDB

En Shrek the Halls (2007), Shrek y sus amigos se preparan para la Navidad, pero las cosas no salen como planearon. El ogro gruñón debe lidiar con un árbol de Navidad rebelde, regalos no deseados y la visita inesperada de su suegra.

En Scared Shrekless (2010), Shrek y sus amigos se reúnen en una noche de tormenta para contar historias de miedo. Burro, Fiona, Gato con Botas y el Hombre Galleta relatan sus historias más espeluznantes, tratando de asustarse mutuamente.

En Villancicos Navidespectaculares de Burro el mejor amigo del ogro presenta su propio espectáculo de villancicos navideños, con la participación de todos sus amigos de Muy Muy Lejano.

Detrás de la magia de Shrek

La franquicia de Shrek no solo ha conquistado corazones con sus películas principales, sino también con fascinantes documentales y cortometrajes que nos llevan detrás de cámaras.

En ‘Shrek: Behind the Scenes’ (2001) y’Shrek 2: The Donkey Diaries’ (2004) los fans pueden embarcarse en un viaje por la creación de la primera y la segunda película.

Para aquellos interesados en la magia de la animación, ‘Shrek 3: The Making of the Ogre Baby’ (2007) revela el proceso detrás del adorable Bebé Ogro, mientras que ‘Shrek Forever After: Ogre-Sized Fun’ (2010) explora la realización de la última película de la saga principal.

También hay detras de escenas de las películas de El Gato con Botas. Estos materiales adicionales enriquecen la experiencia de los fans, proporcionando una visión más profunda del mundo detrás de los personajes y sus historias.Las películas de Shrek y sus amigos

‘El Gato con Botas: El último deseo’ (2022)

El Gato con Botas descubre que ha perdido una de sus nueve vidas y emprende una aventura en busca de la Piedra de la Última Vida.

‘El Gato con Botas’ (2011)

Un spin-off que cuenta la historia del Gato con Botas antes de conocer a Shrek. El Gato busca las Judias Mágicas para robarlas y obtener el Ganso de Oro.

Primera película de El Gato con Botas. Foto: Imdb

Película ‘Shrek para siempre’ (2010)

Shrek firma un contrato con Rumpelstiltskin, quien lo engaña y lo envía a una realidad alternativa donde Fiona no lo conoce y él no es un ogro. Shrek debe encontrar la manera de regresar a su vida anterior. Está en Prime Video.

Afiche de la película ‘Shrek para siempre’. Foto: IMDB

‘Shrek Tercero’ (2007)

Shrek y Fiona esperan un bebé, pero el Rey Arturo muere y Shrek se ve obligado a buscar un heredero al trono. La película presenta al Bebé Ogro, un personaje travieso y adorable. Se puede ver en Prime Video.

‘Shrek 2′ (2004)

Shrek y Fiona se casan y viajan al reino de Muy Muy Lejano para conocer a los padres de Fiona, quienes no están muy contentos con la elección de su hija. La película presenta nuevos personajes como el Hada Madrina y el Príncipe Encantador. Se puede ver en Amazon Prime Video.

Escena de ‘Shrek 2’. Foto: IMDB

‘Shrek’ (2001)

La película que dio inicio a todo. Un ogro gruñón llamado Shrek ve su pantano invadido por personajes de cuentos de hadas que han sido desterrados por el malvado Lord Farquaad. Shrek se une al Burro y juntos emprenden un viaje para rescatar a la princesa Fiona y devolver a los personajes a sus hogares. Está en Prime Video.