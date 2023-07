Estas son las enfermedades por tomar muchas micheladas

Estudios señalan que el exceso de cualquier bebida alcohólica genera daños en la salud. Foto: Cortesía

Unas de las bebidas mexicanas más conocidas son las micheladas, que al ser tomadas en exceso pueden provocar severos daños a la salud.

Partiremos mencionando que las micheladas son una bebida cuya base principal es la cerveza, al tomarlas automáticamente asumimos los efectos negativos del alcohol, más los ingredientes extras que son sal, chile, limón y azúcares agregados,

Aunque esta bebida es refrescante y lleno de sabor, la realidad es que la mezcla de varios de sus ingredientes en exceso pueden generar daños.

¿La cerveza es sana?

Aunque se ha comprobado que la cerveza es una bebida rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes, su consumo en exceso es perjudicial para la salud.

La razón de esto es que al tener un elevado nivel de alcohol, el cuerpo asume que esa sustancia es tóxica y pone a trabajar demás al hígado para expulsarla del organismo, por lo que un consumo desmedido terminará dañando este importante órgano.

No obstante, tomar cerveza moderadamente puede ser bueno, pues esta bebida es rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes.

Enfermedades por micheladas en exceso

Tomar micheladas en exceso puede contribuir y elevar el riesgo de que las personas padezcan enfermedades como:

Diabetes

Según el sitio especializado Medline Plus, las bebidas alcohólicas incrementan el riesgo de padecer diabetes tipo II debido a los carbohidratos y azúcares.

Sobrepeso

El portal nutricional Eat this, not that, indica que la cerveza es una bebida relacionada con el aumento de peso, por su gran cantidad de calorías.

Problemas renales

El exceso de sodio que la michelada tiene, por la sal que contiene, aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial o dañar los riñones.

Problemas cardiovasculares

Por el exceso de sodio de las micheladas, puede provocar presión arterial.

