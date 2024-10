En la lucha contra la obesidad, el enfoque tradicional no es suficiente. Cada persona es diferente y sus motivos para ganar peso pueden variar. Andrés Acosta, endocrinólogo ecuatoriano de Mayo Clinic, explica por qué es esencial un tratamiento individualizado.

Acosta enfatiza la importancia de comprender no solo los aspectos emocionales, sino biológicos, hormonales y genéticos de por qué una persona tiene obesidad.

Más noticias

¿Por qué es tan importante un tratamiento individualizado para tratar la obesidad?

Es importante tomar en cuenta que existe muchos motivos por cuales cada persona desarrolla o tiene obesidad. También existe muchas formas únicas en que cada persona va a bajar de peso. Es importante identificar cuáles son las características únicas de cada paciente y darles un tratamiento preciso. No todos los terapias funcionan para todos. Es ideal encontrar la terapia correcta para el paciente correcto.

¿Cómo manejarlo cuando hay problemas psiquiátricos y/o psicológicos, adicciones, baja autoestima que conduce a bulimia-anorexia, entre otros y la persona prueba varios tratamientos sin resultados?

Acabas de topar varios temas importantes. El primero es ¿por qué un paciente gana peso y desarrolla obesidad? Es importante entender que la obesidad es una enfermedad multifactorial. La mayoría de las causas que mencionaste son factores relacionados con nuestra parte psicológica o una persona que come por estrés por problemas hedónicos. Aunque la mayoría piensa que la obesidad es un problema de estrés, en realidad solo el 30% de personas con obesidad tiene un problema multifactorial.

Hay que pensar que la mayoría tiene obesidad por problemas biológicos, hormonales, patofisiológicos. Nuestro estómago al comunicarse con nuestro cerebro no funciona de forma correcta o porque nuestro metabolismo está inactivo. El problema es más bien patofisiológico en la biología que regula las sensaciones del apetito, ya sea el hambre o la llenura o el metabolismo de cómo quemamos calorías.

Al separar la obesidad de un problema emocional entendemos que lo vamos a tratar de forma individualizada. Pero también entendemos ¿por qué hay ciertas personas que responden también? Si fuera puramente emocional y de adicciones diríamos que la persona entendió que tenía un problema emocional. Entonces empezó a dejar de comer, se volvió al ejercicio, fue cambiando sus adicciones y, eventualmente, encontró algo más saludable para llenar ese vacío emocional. Pero al mismo tiempo hay personas que siempre tienen hambre y no se dan cuenta o no se sienten llenos. En ese tipo de personas es mucho más difícil hacer cambios de comportamiento. Es muy difícil luchar en contra de nuestra biología y por eso muchos pacientes no son exitosos.

¿Cómo trata la obesidad, una vez separados estos factores?

Uno de los mejores ejemplos que uso es cuando hablamos sobre las hormonas tiroideas ¿Qué te da el problema la tiroides? Si hablas con cualquier endocrinólogo, los síntomas son: piel seca, estreñimiento y caída de cabello. ¿Cuáles son los síntomas de la obesidad? Mucha gente con obesidad tiende a sentir mucha hambre, especialmente cuando queremos bajar de peso, el metabolismo se inactiva. ¿Por qué en una enfermedad como la tiroidea te doy tratamiento y cubro los síntomas? ¿Por qué en otra no puedo darte tratamiento y curar tus síntomas?

Entonces tenemos que separar. Hay pacientes que no necesitan hormonas o tratamientos para la obesidad. Ellos logran cambiar su estilo de vida y con eso es suficiente sin tratar la causa de base. Al haber muchos factores, dependiendo de tu factor inicial es muy fácil o muy complejo tratarlo. Y, solo cuando sepamos cuál es el factor de base sabremos qué tan fácil es.

¿Cuáles son las características que se toman en cuenta en este enfoque individual?

Nosotros explicamos la obesidad desde el punto de vista de los fenotipos. Es la interacción de la genética con nuestro ambiente, con las cosas que nos rodean y qué hacemos. Esta combinación nos dice que hay cuatro tipos predominantes de por qué una persona va a desarrollar obesidad.

El primero es el cerebro hambriento. Las personas empiezan a comer y no tienen sensación de llenura, por lo que no saben cuándo parar.

Luego tenemos a las personas que tienen un intestino o un estómago hambriento. Empiezan a comer, se sienten llenos, pero dentro de una o dos horas están listos para comer de nuevo.

El tercer grupo es lo que tú mencionaste: las personas que comen por sus emociones. Yo les llamo gente que tiene ’emotion leading’ en inglés, en español sería una hambre emocional. Comen por estrés, ansiedad y cada vez que tienen algo bueno quieren comer y cuando tienen algo malo quieren comer.

En el cuarto grupo están personas que tienen el metabolismo inactivo. No queman suficientes calorías, tal vez comen poco pero su cuerpo no les permite quemar esas calorías y van ganando de peso.

¿Por qué es clave esta clasificación?

Esta clasificación se puede unir a otras, por ejemplo la de dónde acumulamos grasa una vez que empezamos a ganar de peso. Hay gente que guarda la grasa en el tejido adiposo, otras en la barriga y en las caderas. Después hay gente que gana peso y desarrolla resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades cardiovasculares. También pueden desarrollar otras enfermedades, como dolor de las articulaciones, de rodillas, etcétera. Es importante porque nos ayuda a guiar el tratamiento de una forma individualizada y al mismo tiempo explicar al paciente, por qué tienen obesidad. De esta forma pueden adoptar herramientas que les permita ser más exitosos.

¿Cómo se determinan estos fenotipos en la práctica diaria?

Hacemos una batería de pruebas que sean objetivas. No nos gusta simplemente conversar con el paciente. Lo hemos hecho con más de 1000 pacientes y con eso sabemos qué es normal y qué es anormal. Al mismo tiempo lanzamos una compañía en la cual se hace una prueba genética. Ésta nos dice quién tiene la predisposición para cada grupo de obesidad. El tratamiento es guiado con este examen.

¿Cuánto tiempo toman estas pruebas y cómo se hace?

Es muy simple. Se hace un raspado de la mucosa del cachete o se colecta saliva. En siete a 10 días se tiene el resultado de la prueba genética. El resto se realiza en 10 horas. Es esencial entender que no todos tenemos una predisposición genética para ganar peso. A esto lo llamamos medicina de precisión.

Luego de ubicar a la persona en un grupo y dar el tratamiento ¿Qué desafíos enfrenta?

El desafío se vuelve más interesante, porque el paciente que recibe el diagnóstico inmediatamente entiende por qué tiene la enfermedad. Empieza a hacer los cambios necesarios para combatir su fenotipo. En cambio el paciente que no recibe esta información simplemente dice voy a tomar esta medicina o voy por cirugía. No entiende verdaderamente por qué va a funcionar o no.

Muchas veces tenemos pacientes que gastan de su bolsillo, porque el seguro no cubre, para una cirugía o medicinas costosas. No sería mejor decir: vas a responder a esta medicina o a esta otra y es diferente a la que estás pensando y te recomendaron.

Es importante cambiar la discusión sobre la obesidad y dejar de hablarlo como un tema de sobremesa. Hablarlo con el médico y que se haga un diagnóstico clínico, incluso genético. Hay que hacerle entender al paciente por qué debe tomar la enfermedad de forma seria y tener una solución de por vida.

En Ecuador, los pacientes que tienen recursos económicos son los que más acceden a tratamientos. Pero, no se habla de este análisis de fenotipos y pruebas genéticas…

Estoy pensando en que el tratamiento de la obesidad en EE.UU. al igual que en países de Latinoamérica se va a crear una brecha importante entre quienes tienen recursos económicos y los que no.

Por otro lado, la gente que tiene recursos cree que puede pagar más, pero no siempre eso es lo mejor para ellos. Es un problema de salud pública muy serio y desgraciadamente a la larga va a perjudicar a mucho a países como Ecuador, en el que todavía existen los dos extremos: malnutrición y obesidad severa y los dos traen muchos costos a largo plazo. Los tratamientos actuales como el semaglutide no han demostrado ser costo eficientes a nivel poblacional. Espero que los costos de las medicinas bajen y de esa forma tratar a la mayoría de personas.

¿Qué recomendaciones a quienes han probado todo tipo de cosas con resultados deficientes?

Mucha gente ha intentado, pero no han intentado todo guiadas por un especialista en obesidad. Hay nutriólogos, endocrinólogos, gastroenterólogos que se especializan en esta enfermedad.

Mi segunda recomendación es intentar llegar a la causa de base de la obesidad. No simplificar con tengo ansiedad o tal cosa. Buscar esas pruebas y, si no existe en Ecuador, buscarlas afuera e intentar encontrar la solución. Tercero: pensar que es un problema de por vida y no tenemos que esperar una solución rápida porque muchas veces creemos, por ejemplo, solo bajé un kilo al mes ya no sirve.

Usualmente toma 10 a 20 años llegar al peso que está actualmente, ¿por qué esperar que el resultado se lo vea en pocos meses? Hay que tener un poco de paciencia, es un problema crónico y la solución es de por vida. Por ejemplo si en 10 años gané 10 kilos, por qué tengo que esperar tres meses cuando puedo bajarlo en seis meses o un año.

No decaer si es que hay un rebote…

Es importante entender que muchas veces cuando fracasamos o bajamos algo de peso y lo recuperamos no es nuestra culpa. Nuestro sistema biológico nos está atacando como un cáncer y eso es bien difícil de entender porque intentamos inmediatamente culparnos. Más bien decir quién me puede ayudar como cualquier otra enfermedad

¿Qué ocurre cuando la persona tiene comorbilidades. Hoy hay un debate médico, entre quienes creen que primero hay que tratar las otras enfermedades y otros que priorizan la obesidad

Al ser un experto en obesidad y entender que la obesidad es una enfermedad que conlleva y te lleva a tener otras enfermedades es importante entender que al tratar la obesidad tratas las otras.

Yo siempre manejo el peso de un paciente primero. El rato que lo hago estoy manejando la diabetes, el hígado graso, la hipertensión, el colesterol, los dolores de rodillas, de articulaciones, el riesgo cardiovascular, etcétera.

Manejo más de 260 enfermedades solo al manejar la obesidad. Pero muchas veces como toma tiempo hay que manejarlas en combinación con las otras enfermedades. Hay que pensar siempre que el peso es lo más importante para mejorar la salud de nuestros pacientes.

¿Lo maneja con otros especialistas?

Hay casos, por ejemplo, que por primera vez fue diagnosticado de diabetes, entonces manejo la obesidad y la diabetes. En otros casos vienen a verme referidos por un cardiólogo. Ahí manejo la obesidad y la enfermedad cardiovascular, que maneja el cardiólogo. Tenemos un equipo multidisciplinario.

¿Cómo ve a futuro esta enfermedad cuando la gente es sedentaria, tiene malos hábitos alimenticios?

Vivimos en un mundo, en que a la mayoría nos predispone a ganar peso. Como bien dices somos más sedentarios y tenemos más acceso a alimentos. La calidad de los alimentos no son tan buenos y eso contribuye a ganar más peso. Tenemos que buscar tiempo y espacio para la comida saludable, el ejercicio.

No hay que poner excusas. Hay que buscar soluciones. Si puedes ir al trabajo en transporte, no parquees en la puerta. Camina. Puedes comprar comida poco saludable, pero puedes elegir opciones más sanas.

Tener hábitos saludables no es solo para tratar la obesidad. Es importante separar eso. Si tienes un peso normal es bueno adoptar hábitos saludables. Si ya tienes obesidad busca la ayuda de un experto.

Su hoja de vida