Un restaurante, símbolo de inclusión, se niega a cerrar

La Locanda dei Girasoli,a Roma è in difficoltà rischia di chiudere per i bassi introiti,anche a causa della posizione periferica in cui si trova,

un ristorante che fa lavorare 11 ragazzi con sindrome di Down e autistici,

vi chiedo di farne un passaparola,andate a cena da loro🤗 pic.twitter.com/dupimhLvoK