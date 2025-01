Además de TikTok, el veto de estas aplicaciones chinas también afectó a CapCut, una popular aplicación de edición de video propiedad de ByteDance y utilizada por los creadores para generar contenido.

Este sábado, las aplicaciones vinculadas a la empresa china ByteDance dejaron de funcionar en los Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo avalara la ley aprobada por el Congreso, que obligaba a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz o enfrentarse al cierre.

“Gracias por su apoyo a CapCut. Comuníquese con nosotros a capcut.support@bytedance.com si su cuenta no está disponible debido a la prohibición. Nuestro equipo de atención al cliente le responderá lo antes posible y seguirá brindando asistencia después del 19 de enero. Haremos todo lo posible para resolver su solicitud”, escribió CapCut en X este 18 de enero.

CapCut es una aplicación gratuita que se podía vincular con TikTok para editar videos y luego publicarlos de manera sencilla, permitiendo a los usuarios, incluso, participar en trends virales; por ejemplo, usando las canciones y plantillas que eran tendencia.

Fue lanzada por ByteDance en Estados Unidos en 2020 y tenía tanto una opción para celular como otra para escritorio.

Por su parte, Joe Biden indicó que dejará el futuro de la red social TikTok en las manos de su sucesor, Donald Trump, que toma el cargo desde este 20 de enero. Luego, Trump, afirmó que “probablemente” concederá a TikTok una prórroga de 90 días para evitar su prohibición en el país.

Creo que esa sería, sin duda, una opción a tener en cuenta. La extensión de 90 días es algo que probablemente se hará, porque es apropiado. Tenemos que analizarlo con cuidado. Es una situación muy importante”, dijo Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News este 18 de enero.

Sin embargo, así Trump decidiera revertir la medida, la entrada en vigor de esta ley marca la primera vez en la historia que Estados Unidos prohíbe una red social a nivel nacional.

