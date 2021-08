Insólito: Riña en avión por un ‘asiento reclinable’

Un recorrido de avión de Nueva Orleans a Texas dejó algunas imágenes lamentables que le han dado la vuelta a las redes sociales.

Todo ocurrió este domingo 1 de agosto. El vuelo 4698, de American Airlines, llegó hasta Austin, en Texas, a tiempo. El avión se parqueó en la pista de forma adecuada. En las señalizaciones de cada pasajero apareció el ‘aval’ para quitarse el cinturón. Con ello se preparaban para descender.

Dos pasajeros, apenas se retiraron el cinturón, comenzaron una pelea ante la cual tuvieron que intervenir oficiales del aeropuerto.

Tras ello un tercero intervino, pero para agredir a los otros dos.

Según contaron algunos testigos del hecho, los hombres venían discutiendo porque uno tenía el asiento ‘muy reclinado’ y probablemente se lo estaba poniendo muy cerca.

What flight attendants put up with. You have a bad attitude? Your going to bring it along on your holiday too. pic.twitter.com/Bo8q8kkxFD