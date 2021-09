‘Hombre embarazado’: El nuevo emoji inclusivo que causa furor

El Consorcio Unicode aprobó una lista de 37 nuevos emojis para la interacción de usuarios en redes sociales.

Entre los emojis, destacan dos, por su carácter inclusivo. Se trata de la imagen de un hombre embarazado y de una persona embarazada, sin marca de género.

La creación es “parte del esfuerzo continuo de Unicode para hacer que las opciones de género sean consistentes e inclusivas para todos los emojis“, señaló el sitio web Emojipedia, de acuerdo con el portal El Día.

Some answers to common questions about the new pregnancy emojis https://t.co/6gSsKhVH8N

El paquete de emoticones también incorpora ciertos gestos y movimientos populares, como dos manos formando un corazón, un dedo índice apuntando algo y una boca con el labio inferior mordido.

“Las nuevas opciones de embarazo pueden ser utilizadas para representación de hombres trans, personas no binarias o mujeres con cabello corto, aunque, por supuesto, el uso de estos emojis no se limita a estos grupos“, explicó Emojipedia.

Por otro lado, en cuanto e la disponibilidad de los emojis en los teléfonos celulares, Emojipedia aclaró que “no significa que los usuarios puedan acceder o usar inmediatamente cualquier emoji nuevo de esta lista“, puesto que depende del momento en que los proveedores Apple, Google o Samsung los incorporen en su software.

Unicode 14.0 — see what emojis are coming to your phone next year: https://t.co/iLEig4spzK 🤩 via @Emojipedia pic.twitter.com/wCchOaIlcV