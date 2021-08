¿Qué se requiere para actualizar tu computadora con Windows 11?

Redacción Tendencias

Microsoft lanzó oficialmente su nuevo sistema operativo Windows 11 que reemplaza ciertos aspectos de diseño del clásico Windows 10. Este vendrá incluido en algunas computadoras portátiles del año 2021 y 2022. No todas las PC o laptops están preparadas para soportar el próximo ‘software‘.

Existen varias características que deben tener estos dispositivos para poder actualizarlos. Según la plataforma Microsofters, un representante de Microsoft indicó que es solo para dispositivos soportados y que los requisitos son innegociables.

“Sabemos que es un fastidio que algunos no puedan actualizar a Windows 11, pero es importante que sepan que la razón por la que hacemos esto es garantizar la productividad y seguridad de todos los dispositivos con Windows 11″, añadió.

Ningún usuario podrá actualizar si no los cumple. Entre los requisitos para actualizar a Windows 11 se encuentran: 4 GM de memoria RAM, 1 giga Hertz (GHz) o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (procesador soportado) y 64 GM de almacenamiento.

Además, deberá contar con el módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0, tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o posterior con controlador WDDM 2.0, pantalla de alta definición (720p) de más de 9″ en diagonal, con canal de 8 bits por color y el firmware del sistema: UEFI, compatible con arranque seguro (‘secure boot’).

En el momento del primer uso, la edición Windows 11 Home requiere conectividad a Internet y una cuenta de Microsoft para completar la configuración del dispositivo, así como el cambio fuera de Windows 11 en modo S. Para todas las ediciones de esta versión, también se requerirá de acceso a Internet para realizar actualizaciones y para descargar y aprovechar algunas características.

Windows 11 trae de la mano un gran rejuvenecimiento visual del sistema operativo en todos los aspectos, incluso partes que llevaban más de una década sin tocarse. Vuelve el sonido de inicio que se eliminó en Windows 8 de manera predeterminada.

Aunque aún no se conocen todas las novedades del nuevo sistema operativo, algunas de ellas tienen que ver con el diseño. Por ejemplo, la barra de tareas será muy similar a las de iMac de Apple, desde donde se podrá añadir aplicaciones o programas que más se usa para tener fácil acceso a ellas.

Uno de los cambios más notorios de Windows 11 a los ojos del público serán los nuevos menú «Inicio» y «barra de tareas». Estarán centrados y tendrán mayor protagonismo. Se abrirá por defecto en la parte central de la pantalla para mostrar una lista de aplicaciones fijadas y debajo, una serie de «archivos recientes».

Por otro lado, las carpetas abiertas se verán con fondo transparente y tendrán un cambio en la forma. Ya no serán cuadradas o rectangulares, sino con puntas redondeadas. También se modificarán los íconos de varias aplicaciones de carpetas importantes como Documentos, Descargas o Imágenes.

En cuanto a las mejoras en la experiencia táctil, Windows 11 introduce nuevos gestos para abrir y cerrar aplicaciones, volver al Inicio, abrir la multitarea y otros que ya se vieron en Windows 10X. La rotación de pantalla en tablets es más fluida y las aplicaciones se desplazan con naturalidad. Además, contará con un teclado táctil totalmente renovado que integra en la parte superior el panel de emojis, GIFs y stickers.

Panos Panay, director de productos para dispositivos Windows en Microsoft, aseguró que su deseo es que la gente utilice Windows porque lo aman y no solo porque lo necesitan.

El lanzamiento está previsto para el último trimestre del 2021, probablemente durante el mes de octubre. Será una actualización gratuita que podrá obtener todo usuario de Windows 10.