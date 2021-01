Presidentes de los Núcleos de la Casa de la Cultura rechazan reducción de presupuesto para 2021

A través de redes sociales, varios presidentes de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), hicieron pública la reducción de su presupuesto de inversión (el dinero que usan para la contratación de los trabajadores del sector artístico) para el 2021, por parte del Ministerio de Finanzas.

Fernando Cerón, presidente del Núcleo de Tungurahua, fue uno de los primeros que se pronunció. En su cuenta de Twitter el funcionario explicó que este recorte afecta a los productores, creadores, artistas y gestores de las provincias, donde en muchos casos, la CCE es la única institución cultural con presencia.



En una entrevista con este Diario, realizada la mañana del 27 de enero del 2020, Cerón contó que el presupuesto que tenía el Núcleo de Tungurahua, para esta partida pasó de USD 23 000 a USD 3 000. “Con este monto para todo el año -dijo- es ridículo trabajar”. El funcionario añadió que en este contexto es imposible mantener los proyectos que tenían activados.



En el Núcleo de Manabí, el montó que se tenía asignado para esta partida pasó de USD 54 000 a USD 12 000, así lo confirmó Fidel Intriago, presidente de esta institución. El funcionario explicó que con esta reducción se está dejando a los núcleos con las manos “atadas” y que la decisión es una clara violación a los derechos culturales de los artistas. “Con este recorte que hizo el Ministerio de Finanzas nos están condenando a no hacer nada”.



El mismo criterio tiene Anabelle Rodríguez, presidenta del Núcleo de Zamora. Para esta funcionaria, la reducción en esta partida ahonda profundamente la crisis que ya vivían los núcleos. Cree que con esta medida están sepultándolos como institución y que si las autoridades no cambian esta resolución, no les quedará más que se cerrar sus puertas.



La reducción presupuestaria en este núcleo amazónico es de USD 23 924. Con la nueva asignación, que es apenas de USD 2 463, Rodríguez asegura que no podrán continuar con los proyectos, en los que participaban artistas y gestores culturales de la provincia, cuya situación se agravó por el covid-19.

Los presidentes de estos núcleos también confirmaron que para la reducción en esta partida, el Ministerio de Finanzas no presentó ninguna justificación técnica y que el monto total del recorte suma USD 1 025 632, 35. Este valor representa un 8% menos en el presupuesto total de la CCE.