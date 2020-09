Un perro en Sudáfrica recibió un disparo al defender a su dueño en un asalto

LEA TAMBIÉN

Niki es un perro Doberman de cuatro años que se convirtió en héroe a inicios de septiembre de 2020, por la manera en la que defendió a su dueño de un grupo de agresores que intentaron asaltarlo.

Según relata la cadena sudafricana News 24, Lood de Jager de 58 fue seguido desde que salió del banco cobrando su salario mensual en efectivo. Al llegar a su casa, mientras ingresaba a su propiedad por la reja principal, un grupo de asaltantes lo abordó.



Los atacantes comenzaron a exigirle a De Jager el dinero que había cobrado. En ese momento, la nieta de la víctima salió a la entrada de la casa para ver qué pasaba, junto con sus dos perros.



Los perros atacaron a los sospechosos en el lugar. Ellos dispararon tres veces. Una de las balas les llegó a Niki, otra rebotó en la reja de la entrada y la tercera rozó los pantalones de la nieta de De Jager e impactó en la pared que estaba detrás de ella.



La bala alcanzó la espalda de Niki. De Jager logró llevarlo a tiempo a un veterinario, quien le salvó la vida. "Ella es muy valiente, ha sido entrenada de esa manera. Me salvó la vida. Ellos me hubieran disparado, me dijeron que me iban a disparar", aseguró De Jager.



Según informó un reporte posterior de News 24, la bala no alcanzó ningún órgano vital del perro, por lo cual el can pudo regresar a su casa esa misma tarde, para continuar con su recuperación.