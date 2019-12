Un perro provocó un incendio al prender el horno microondas en una casa

LEA TAMBIÉN

En una casa de la localidad inglesa Stanford-le-Hope, la mascota del hogar encendió el horno microondas y así provocó un incendio. El perro de raza husky se encontraba solo en casa cuando hizo la travesura.

Dentro del aparato, el propietario de la casa, había dejado un paquete de panecillos que comenzó a arder una vez que el perro puso a calentar el microondas, reporta la BBC. Cuando se registró el incidente, una aplicación en el celular del hombre le notificó sobre el incendio en su domicilio mientras él se encontraba afuera del mismo.



Los bomberos llegaron a la casa, luego de ser alertados del incendio. Ellos pudieron enterarse de lo que pasaba ya que el dueño les enseñó las transmisiones en vivo del interior de la vivienda que se filmaban con cámaras instaladas en la casa.



El gerente de vigilancia de los bomberos de Corringham, Geoff Wheal, le dijo a la BBC que “se trató de un incidente muy extraño” y que en la cocina había mucho humo. Ellos se aseguraron de que las llamas no se extiendan por la casa.



Asimismo, Wheal recordó que “el microondas no debe ser usado para almacenar alimentos cuando este no está en uso. Mantenga siempre su microondas limpio y libre de comida y cualquier empaque”.

El perro no resultó herido ni afectado por el humo, mencionó el Cuerpo de Bomberos de Corringham.