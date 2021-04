El Oscar 2021 tendrá una gala presencial y con una pequeña alfombra roja

Contra cualquier pronóstico, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos realizará la entrega de los premios Oscar con una gala presencial, el próximo domingo 25 abril del 2021. Organizar un evento que luzca como una producción cinematográfica en vivo y mantenerlo libre de contagios por coronavirus, son los dos principales desafíos de la organización.

"No hay ningún universo posible en el que vayamos a poner a alguien en riesgo", dijo a medios internacionales Steven Soderbergh, productor del Oscar 2021 junto a Stacey Sher y Jesse Collins. Para eso se han implementado una serie de novedades y cambios que permitirán mantener un control sobre los parámetros de bioseguridad de los invitados, pero que además incidirán sobre la forma en que los espectadores verán la gala a través de la pantalla.



La ceremonia cambió su tradicional escenario del Dolby Theatre a una locación al aire libre en la estación de trenes de Los Ángeles, Union Station. Para quienes no puedan viajar, también se han establecido dos locaciones secundarias en París y Londres.



Un aforo limitado a unas 170 personas, control de temperatura, pruebas PCR y cuarentena para quienes lleguen a Los Ángeles desde otras ciudades o países serán parte del protocolo.



Durante la ceremonia, no se obligará a los asistentes a llevar mascarilla ante las cámaras, pero se pedirá que se cubran la boca y la nariz cuando se encuentren fuera de plano, según informó Variety.



Frente a la pantalla, la propuesta es ofrecer un programa de tres horas con una estética de cine, que se logrará, según explicaron los productores, con una transmisión a 24 cuadros por segundo, un formato panorámico y utilizando encuadres con los que se trabaja más en cine que en tv.



La organización confirmó que sí habrá una “pequeña” alfombra roja que será parte de la previa a la ceremonia de entrega de los premios. Entre los presentadores figuran nombres como Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Laura Dern, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Halle Berry, Bong Joon Ho, Bryan Cranston, Viola Davis, entre otros.



A ellos se sumarán Celeste, HER, Leslie Odom, Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén y Diane Warren, quienes interpretarán los cinco temas nominados a Mejor canción. “Aquí hay tanta potencia que es posible que se necesiten gafas de sol”, dijeron los productores.



La Academia se asoció con Facebook para ofrecer una experiencia virtual, interactiva y en tiempo real, donde los espectadores tendrán la oportunidad de interactuar con creadores y otros fanáticos, ver entrevistas en vivo y obtener un vistazo exclusivo detrás de bambalinas.



El contenido exclusivo de las sesiones de fotos a cargo de Quil Lemons, el fotógrafo de portada más joven de Vanity Fair, y de la alfombra roja de los Oscar se publicará en el perfil de la Academia y de Vanity Fari en redes sociales.



Este año, el debate sobre si las películas estrenadas en solo en ‘streaming’ pueden ser nominadas quedó de lado tras un cambio excepcional en la normativa. Tres de las ocho nominadas a Mejor película son producciones originales de Netflix y Amazon.



‘Mank’, de David Fincher, con la historia sobre guionista de ‘Ciudadano Kane’, Herman J. Mankiewicz, es la película más nominada con 10 candidaturas. Le sigue ‘Nomadland’, sobre la vida de los nómadas estadounidenses, con seis nominaciones.



Ambas cintas se enfrentan a ‘El padre’, ‘Minari’, ‘Judas y el Mesías negro’, ‘Hermosa venganza’, ‘El sonido del metal’ y ‘El juicio de los siete de Chicago’, por el máximo galardón. Las apuestas corren y los resultados se revelarán el próximo domingo. La transmisión se podrá seguir desde las 19:00 a través de la señal de TNT en televisión por cable y RTS en señal abierta.