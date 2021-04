El oro del Oscar brilló para la película ‘Nomadland’ y para el streaming

Con tres estatuillas doradas, la película ‘Nomadland’ marcó un punto de inflexión en la historia de los premios Oscar. Como estudio, Netflix obtuvo su propia victoria al llevarse siete de los 35 premios a los que aspiraba.

Los productores de la edición número 93 del Oscar habían elevado la expectativa por una ceremonia que no quería más videoconferencias y apostaba por una gala presencial bajo protocolos de bioseguridad, como anticipando un ansiado regreso a la normalidad, al menos frente a las cámaras.



Como productores, Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins habían prometido transformar la ceremonia en una experiencia cinematográfica, a todo color, 24 fotogramas por segundo y en formato panorámico.



La estrategia causó una buena impresión al inicio, con el plano secuencia en el que Regina King tomó una estatuilla e ingresó a la nueva locación, en el Union Station de Los Ángeles, para dar inicio.



Emerald Fenell fue la primera en subir al estrado para recibir el premio a Mejor guion original por la película ‘Hermosa venganza’.



Thomas Vinterberg ofreció uno de los momentos más conmovedores al recibir la estatuilla a la Mejor película internacional por ‘Otra ronda’ y hablar de la producción como una celebración de vida y un homenaje a su hija fallecida, Aida.



La surcoreana de 73 años Yuh-Jung Youn no solo estaba feliz por el Oscar a Mejor actriz de reparto por su trabajo en ‘Minari’, sino también porque estaba “encantada” de al fin conocer a Brad Pitt, quien le entregó el premio.



Daniel Kaluuya se llevó el premio a Mejor actor de reparto por ‘Judas y el Mesías negro’, en su discursó habló de lo agradecido que está con la vida y bromeó sobre su concepción.



Sin embargo, la atmósfera cinematográfica fue adquiriendo el ritmo de un acto protocolario que avanzaba con poca gracia, mucha sobriedad y largos discursos. Temas como el racismo y la violencia policial estuvieron presentes, sin ser protagonistas.



Para la presente edición y en el contexto de la pandemia, la Academia de Cine de Hollywood hizo una excepción a sus reglas y aceptó nominaciones de obras que llegaron directamente al ‘streaming’ sin pasar por salas de cine.



Con 35 nominaciones como estudio, Netflix dejó en claro que la calidad de la producción no necesariamente está atada a la ventana de exhibición, aunque sí hubo reivindicaciones sobre la experiencia cinematográfica de la sala oscura.



Finalmente, la plataforma se llevó siete estatuillas con ‘La madre del blues’ (vestuario y maquillaje y peluquería), ‘Mi maestro el pulpo’ (documental), ‘Dos completos desconocidos’ (cortometraje de ficción), ‘Si me pasara algo, los amo’ (cortometraje animado) y ‘Mank’, que de 10 nominaciones solo consiguió dos (fotografía y diseño de producción).



Tras saltarse el estreno en salas de cine, ‘Soul’ se llevó el premio a Mejor película animada y Mejor banda sonora para Disney+; ‘Sound of Metal’ hizo lo propio en las categorías de Edición y Sonido, para Amazon Prime Video.



En el último tramo de la ceremonia, el premio a la Mejor película (que suele presentarse al final) se adelantó. Parte del equipo de ‘Nomad­land’ subió al escenario para recibir el máximo galardón.



La cinta que retrata la vida del nómada estadounidense completó tres estatuillas con el premio a Mejor actriz, que Frances McDormand celebró con un aullido y la estatuilla que se llevó Chloé Zhao convertida en la primera mujer asiática y la segunda mujer en la historia del Oscar en ganar la categoría de Mejor dirección.



Anthony Hopkins no estuvo para recibir su segundo Oscar como Mejor actor, ahora por ‘El padre’. El premio pone brillo a una trayectoria de más de 60 años. Hopkins es ahora el actor más longevo en ganar un Oscar, a sus 83 años.



En la mañana del lunes, el actor agradecía el reconocimiento desde su natal Gales, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Desde el Oscar so White (demasiado blanco) hasta el Me Too (yo también) y el Black Lives Matters (Las vidas negras importan), la gala de los Premios Oscar ha sido la caja de resonancia de debates sociales, políticos y de la industria.



Este año, las reivindicaciones de raza y género estuvieron presentes en contados discursos, pero también fueron evidentes en la propia diversidad de ganadores que desfilaron por el escenario para retirar sus estatuillas.