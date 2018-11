Un musical aborda el aspecto emocional del astro Freddie Mercury

LEA TAMBIÉN

Chile se adelantó cuatro años a la efervescencia que genera ahora la figura del cantante británico Freddie Mercury y al redescubrimiento de la música del grupo de rock Queen, que devino tras la película ‘Bohemian Rhapsody’ (2018).

En el 2014 se estrenó en el país austral el musical ‘Mercury, la leyenda’, que ha recorrido Chile, desde Arica a Punta Arena en los extremos del país, con varias temporadas agotadas también en Santiago.



El musical, que recorre los secretos y excentricidades del genio, su agitada vida personal, sus afectos, su vulnerabilidad, sus excesos e inseguridades, llega a Ecuador en su primer montaje internacional. La obra, que cuenta con una banda en vivo y ocho artistas en escena, se estrena hoy (22 de noviembre del 2018) en el Teatro Sánchez Aguilar de Samborondón, en el gran Guayaquil, y prevé cuatro funciones hasta el próximo domingo.



El musical aborda los intensos días previos de Freddie Mercury antes de los multitudinarios conciertos que realizara Queen en el estadio Wembley de Londres, en julio de 1986, una fecha inicial que se convirtió en dos espectáculos históricos de la gira Magic Tour, en los que la banda logró reunir a unas 144 000 personas.



Natalia Grez, directora del musical y una de sus actrices, contó que la producción empezó planteándose una gran biografía de Mercury con los grandes hitos de su vida y luego se fue acercando al concierto de Wenwley.



“En ese momento está en juego toda la emoción de enfrentar el desafío del show, lo que simbolizaba emocionalmente tanta presión mediática y estar enfrentándose a lo más duro de la vida del cantante, que era saber que estaba enfermo”, dice Grez.



El Mercury del musical también se enfrenta a una entrevista televisiva en la que muestra su faceta más irónica: “la capacidad que tenía de manipular y jugar con los medios y hacer que el público se entretuviera con sus locuras”.



Con la historia se intercalan interpretaciones de temas emblemáticos de la banda, como Bohemian Rhapsody, Whe are the champions, Love of my life. La idea fue entrelazar cada canción como un detonante emocional de la historia.



El actor y cantante chileno Gabriel Cañas, quien interpreta a Mercury, cuenta que la obra toca distintas aristas de la leyenda de la música y las tensiones entre Farrokh Bulsara –el nombre verdadero del artista- y su álter ego artístico.



“Es sometido a una gran presión para que la obra tenga ese vértigo y ese heroísmo del cantante”, indicó Cañas. “La gente va a poder disfrutar mucho de la música y conocer un poco más de la historia y, al menos, por cero coma tres segundos, pensar que está frente a Mercury”.



El actor cuenta con un registro similar al de la leyenda británica, pero cantar sus temas es un desafío “sobreexigente”, dijo. “Mercury cantaba en un registro muy alto, con mucha fuerza y muy abierto. Tuve que aprender mucho de la técnica lírica; pude ampliar un poco mi registro no tanto en notas, sino en resonancia”, contó Cañas.



Él se enamoró “perdidamente” y se volvió un fan del líder de Queen. Luego fue entendiendo lo duro que es la vida de una estrella, algo que ha vivido “en un porcentaje pequeño” al representarlo. “En Chile trabajo en TV y me veo enfrentado a los medios, a lo que dice la gente –explica-, en eso he ido ganando empatía hacia la figura de un hombre tan famoso, que lucha por su intimidad y por no perderse de vista a sí mismo”.