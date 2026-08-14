Mauricio Núñez y sus hijos continúan hospitalizados tras siniestro en la vía Quinindé

La familia de los hermanos Núñez informó este viernes 14 de agosto de 2026 sobre la evolución del estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos, Mauricio Núñez Lozada y María José Núñez Lozada. Los tres permanecen bajo atención médica luego del siniestro de tránsito que ocurrió el 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé, cuando la familia viajaba por vacaciones hacia Esmeraldas.

En el siniestro falleció Giomara Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez. El músico y sus hijos resultaron gravemente heridos y continúan con seguimiento de especialistas. Elizabeth Núñez, hija mayor de Mauricio Núñez, también se refirió a la situación este viernes, fuera del lugar donde se vela a su madre.

Mauricio Núñez pasó por una cirugía de nueve horas

La familia informó que Mauricio Núñez ingresó a una cirugía de alta complejidad el jueves 13 de agosto. Los médicos realizaron el procedimiento debido a las graves lesiones que comprometieron su pulmón, costillas y arcos costales.

La intervención duró aproximadamente nueve horas. Después de la operación, Mauricio Núñez permanece bajo estricta observación médica mientras continúa su recuperación.

El músico forma parte del Dúo de los Hermanos Núñez y ocupa la primera voz de la agrupación. El siniestro ocurrió cuando viajaba junto con su familia por la vía Santo Domingo-Quinindé. El hecho causó la muerte de Giomara Lozada Ortega y dejó heridos de gravedad a Mauricio Núñez y sus hijos.

La familia Núñez agradeció las muestras de cariño, solidaridad y las oraciones que recibió durante este momento. También pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía actuar con prudencia y respetar la situación que atraviesan.

Sus hijos continúan bajo vigilancia médica

María José Núñez Lozada, de 8 años, tiene previsto ingresar a quirófano este viernes 14 de agosto, durante la tarde. Los especialistas realizarán una intervención quirúrgica de cadera. La menor permanece bajo cuidado y seguimiento permanente del equipo médico.

Mientras tanto, Mauricio Núñez Lozada continúa en observación. Los especialistas vigilan su evolución y realizan las valoraciones correspondientes después de que el menor pasó por una cirugía plástica reconstructiva.

La familia señaló que comunicará cualquier novedad sobre el estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos mediante sus canales oficiales. De esta manera, los familiares concentrarán la información sobre la evolución de los tres heridos.

El fatal siniestro ocurrió el miércoles 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé. Mauricio Núñez y su familia se movilizaban por ese tramo durante un viaje de vacaciones hacia Esmeraldas. El siniestro causó la muerte de Giomara Lozada Ortega y generó conmoción por tratarse de una familia vinculada al ámbito musical ecuatoriano.

Los Hermanos Núñez cuentan con reconocimiento dentro de la música ecuatoriana. Mauricio Núñez integra esta agrupación como primera voz. Tras el accidente, la familia ha mantenido informada a la ciudadanía sobre la evolución de los heridos y pidió respeto durante el proceso médico y familiar.

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