Hermanos de Mauricio Núñez explican quién manejaba en el siniestro de tránsito

Mauricio Núñez, integrante de los Hermanos Núñez, viajaba con su esposa, Giomara Lozada, y sus dos hijos hacia Esmeraldas cuando ocurrió el siniestro de tránsito que dejó varias personas fallecidas y heridas. La familia se movilizaba durante sus vacaciones en un vehículo de transporte privado que había contratado para realizar el trayecto.

El cantante no conducía el vehículo. Su hermano Orlando Núñez explicó que Mauricio y Giomara evitaban manejar durante viajes largos porque el cansancio les afectaba. Por esa razón, la pareja alquiló un servicio de transporte privado con chofer para trasladarse hacia la provincia de Esmeraldas. El conductor de esa unidad también murió en el choque ocurrido en la madrugada del miércoles 12 de agosto de 2026.

Mauricio Núñez no conducía el vehículo rentado

El siniestro ocurrió alrededor de las 03:10 en el kilómetro 24 de la vía Santo Domingo-Quinindé. El ECU 911 recibió la alerta mediante la Línea Única para Emergencias 9-1-1 y coordinó la respuesta de los organismos de emergencia.

Orlando Núñez explicó que Mauricio y Giomara no acostumbraban conducir en trayectos largos debido al cansancio. Por ese motivo, contrataron un servicio de transporte privado para realizar el viaje hacia Esmeraldas. La unidad contaba con un chofer, quien también falleció en el choque.

El siniestro involucró una camioneta, un automóvil y la buseta de transporte privado en la que viajaba la familia Núñez Lozada. Katy Núñez señaló que cinco personas murieron: tres ocupantes de uno de los vehículos implicados y dos personas que viajaban en la buseta contratada.

La hermana del cantante también indicó que el conductor del automóvil que impactó contra ellos habría estado bajo los efectos del alcohol.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y de la Policía Nacional acudieron al lugar. Los equipos realizaron las labores de rescate y extracción de las personas afectadas. Después coordinaron el traslado de los heridos hacia establecimientos de salud.

Entre las 03:30 y las 04:00, pese a las graves lesiones que sufrió, Mauricio logró comunicarse telefónicamente con sus hermanos. Durante la llamada pidió ayuda para él y para sus dos hijos. También informó que su esposa había fallecido.

“Auxilio, auxilio, ayúdenme. Ayúdenme, porque mi esposa acaba de fallecer, porque nos chocaron, tuvimos un accidente”, expresó el cantante a su hermana Katy Núñez.

Después de recibir esa llamada, los hermanos de Mauricio comunicaron lo ocurrido a su madre.

Mauricio y sus hijos permanecen hospitalizados

Mauricio Núñez y sus dos hijos, de 9 y 14 años, permanecen internados en Santo Domingo con pronóstico reservado. Los médicos determinaron que los tres presentan múltiples fracturas en articulaciones y huesos.

Katy Núñez, la única familiar a quien permitieron ingresar brevemente para observarlos, contó que los menores están traumatizados y preguntan constantemente por sus padres.

Los hijos de Mauricio, identificados como ‘Mauricito y María José’, necesitan nuevas cirugías durante las próximas horas. María José presenta fracturas en la cabeza y en una pierna. Mauricio también podría necesitar otra intervención quirúrgica.

La información entregada sobre el siniestro presenta distintos balances preliminares. El reporte inicial del ECU 911 señaló cuatro personas fallecidas y cuatro heridas después del choque frontal entre una camioneta y un automóvil. La información adicional proporcionada por la familia ubica en cinco el número de fallecidos e incluye al conductor de la unidad de transporte privado.

Entre las personas fallecidas se encuentra Giomara Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez. Sin embargo, la información disponible señala que todavía no existe una confirmación oficial sobre la identidad de las cuatro víctimas mortales reportadas inicialmente.

El ECU 911 recordó a los conductores la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por la vía Quinindé. La institución pidió respetar los límites de velocidad, cumplir las normas de tránsito y mantener la atención permanente sobre las condiciones de la carretera.

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