Dramático pedido de ayuda tras accidente del integrante de los Hermanos Núñez

Un trágico siniestro de tránsito en la vía Santo Domingo-Quinindé involucró al cantante Mauricio Núñez, integrante de los Hermanos Núñez, y a su familia mientras viajaban de vacaciones hacia la provincia de Esmeraldas.

El siniestro del integrante de Hermanos Núñez ocurrió en el kilómetro 24 alrededor de las 03:10 de este miércoles 12 de agosto de 2026, según informa el ECU 911, dejando varias víctimas mortales y heridos con pronóstico reservado.

La alerta fue receptada por la línea única para emergencias del ECU 911, entidad que articuló el despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y de la Policía Nacional.

La llamada de auxilio tras el accidente del integrante de Hermanos Núñez

A pesar de sus graves heridas, el propio artista logró comunicarse telefónicamente con sus hermanos entre las 03:30 y 04:00 para pedir ayuda. “Auxilio, auxilio, ayúdenme. Ayúdenme, porque mi esposa acaba de fallecer, porque nos chocaron, tuvimos un accidente”, expresó Mauricio a su hermana Katy Núñez.

En dicha conversación, el cantante solicitó asistencia médica urgente para él y para sus dos hijos, además de comunicar el deceso de su esposa, Giomara Lozada. Posterior a la llamada, los hermanos de Mauricio tuvieron la difícil tarea de informar lo sucedido a su madre.

Las víctimas y los vehículos involucrados en la tragedia

El siniestro se produjo entre una camioneta, un automóvil y la buseta de transporte privado en la que viajaba la familia Núñez Lozada.

Según explicó Orlando Núñez, hermano del artista, Mauricio y Giomara no acostumbraban conducir en trayectos largos debido al cansancio, por lo que alquilaron un servicio privado conducido por un chofer, quien también falleció en el choque.

Katy Núñez detalló que la colisión dejó un total de cinco personas fallecidas: tres ocupantes en uno de los vehículos implicados y dos en la buseta contratada. Asimismo, reveló que el conductor del automóvil que los impactó habría estado bajo los efectos del alcohol.

Estado de salud y cirugías de Mauricio Núñez y sus hijos

Mauricio Núñez y sus dos hijos, de 9 y 14 años, se encuentran internados con pronóstico reservado en la ciudad de Santo Domingo.

Katy Núñez, la única familiar a quien se le permitió ingresar brevemente a verlos, relató que los menores están traumatizados y preguntando constantemente por sus padres.

Los médicos indicaron que los tres presentan múltiples articulaciones y huesos rotos. Los niños, “Mauricito y María José” —esta última con fracturas en la cabeza y en una pierna—, deberán someterse a nuevas cirugías en las próximas horas, mientras que el músico también podría requerir una nueva intervención quirúrgica.

Operativo de emergencia y respuesta en Santo Domingo

Luego de recibir la llamada de alerta a las 03:10, las instituciones de socorro atendieron la emergencia en el sitio del siniestro en el kilómetro 24 de la carretera a Quinindé.

Orlando Núñez acudió al hospital de Santo Domingo de los Tsáchilas para acompañar a los heridos, donde el cuerpo médico mantiene a la familia bajo constantes evaluaciones respecto a la evolución de las lesiones antes de emitir un informe oficial definitivo.

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