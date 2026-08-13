Este es el estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos hoy jueves 13 de agosto

La familia de los hermanos Núñez informó este jueves 13 de agosto de 2026 sobre el estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos, Mauricio Núñez Lozada y María José Núñez Lozada, quienes permanecen bajo atención médica, tras el siniestro de tránsito en la vía Quinindé, cuando viajaban por vacaciones a Esmeraldas.

El estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos hoy jueves 13 de agosto

Según el comunicado difundido a los medios de comunicación y a la ciudadanía, Mauricio Núñez se encuentra en estado crítico y será sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad. La operación tendría una duración aproximada de cinco horas.

Mauricio Núñez Lozada presenta lesiones en la cabeza y lengua

El comunicado señala que Mauricio Núñez Lozada presenta graves lesiones en la región frontal de la cabeza. Debido a estas heridas, deberá someterse a procedimientos de cirugía plástica y reconstructiva.

Además, presenta lesiones severas en la lengua, con múltiples laceraciones que requieren tratamiento quirúrgico especializado.

María José Núñez tiene una fractura de fémur

En el caso de María José Núñez Lozada, la familia informó que presenta fracturas en las extremidades inferiores, entre ellas una fractura de fémur.

La joven permanece bajo evaluación médica especializada. Los profesionales determinarán los procedimientos y el tratamiento que requerirá de acuerdo con su evolución.

La familia pide prudencia

La familia Núñez agradeció las muestras de solidaridad, cariño y oraciones recibidas durante estas horas.

Asimismo, solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía prudencia y respeto en el manejo de la información, mientras los equipos médicos continúan con la atención de los tres pacientes.

La familia indicó que cualquier actualización sobre la evolución de Mauricio Núñez, Mauricio Núñez Lozada y María José Núñez Lozada será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

El siniestro de tránsito y la llamada de Mauricio Núñez a sus hermanos

Mauricio Núñez, integrante de los Hermanos Núñez, viajaba con su esposa, Giomara Lozada, y sus dos hijos hacia Esmeraldas en un vehículo de transporte privado contratado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 03:10 del miércoles 12 de agosto de 2026 en el kilómetro 24 de la vía Santo Domingo-Quinindé. El ECU 911 recibió la alerta mediante la Línea Única para Emergencias 9-1-1 y coordinó la respuesta de los organismos de emergencia.

Entre las 03:30 y las 04:00, pese a las graves lesiones que sufrió, Mauricio logró comunicarse telefónicamente con sus hermanos. Durante la llamada pidió ayuda para él y para sus dos hijos. También informó que su esposa había fallecido.

“Auxilio, auxilio, ayúdenme. Ayúdenme, porque mi esposa acaba de fallecer, porque nos chocaron, tuvimos un accidente”, expresó el cantante a su hermana Katy Núñez.

Después de recibir esa llamada, los hermanos de Mauricio comunicaron lo ocurrido a su madre.

Los fallecidos y los heridos en el siniestro vía a Quinidé

Entre las personas fallecidas se encuentra Giomara Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez. Además, el conductor contratado por la familia Núñez Lozada.

Sin embargo, la información disponible señala que todavía no existe una confirmación oficial sobre la identidad de las cuatro víctimas mortales reportadas inicialmente.

Estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuál es el estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos tras el siniestro de tránsito en la vía Quinindé?

Mauricio Núñez se encuentra en estado crítico y será sometido a una cirugía de alta complejidad, con una duración estimada de cinco horas.

Mauricio Núñez Lozada presenta graves lesiones en la cabeza y la lengua, mientras que María José Núñez Lozada tiene fracturas en las extremidades inferiores, incluida una fractura de fémur.

❓ ¿Qué lesiones sufrió Mauricio Núñez Lozada en el accidente de tránsito?

Mauricio Núñez Lozada sufrió graves lesiones en la región frontal de la cabeza.

También presenta múltiples laceraciones severas en la lengua y requiere procedimientos de cirugía plástica, reconstructiva y tratamiento quirúrgico especializado.

❓ ¿Qué le ocurrió a María José Núñez Lozada y cuál es su estado de salud?

María José Núñez Lozada presenta fracturas en las extremidades inferiores, entre ellas una fractura de fémur.

Permanece bajo evaluación médica especializada y los profesionales determinarán el tratamiento y los procedimientos necesarios según su evolución.

❓ ¿Cómo ocurrió el siniestro de tránsito en el que resultaron heridos Mauricio Núñez y sus hijos?

El siniestro ocurrió alrededor de las 03:10 del miércoles 12 de agosto de 2026, en el kilómetro 24 de la vía Santo Domingo-Quinindé, cuando la familia viajaba hacia Esmeraldas en un vehículo de transporte privado contratado.

Mauricio Núñez logró comunicarse con sus hermanos entre las 03:30 y las 04:00 para pedir ayuda. En la llamada informó que su esposa, Giomara Lozada Ortega, había fallecido.

❓ ¿Quiénes fallecieron en el siniestro de tránsito de la familia Núñez en la vía a Quinindé?

Entre las personas fallecidas está Giomara Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez, además del conductor contratado por la familia.

La información disponible indica que inicialmente se reportaron cuatro víctimas mortales, pero todavía no existe una confirmación oficial sobre la identidad de todas ellas.

Te recomendamos