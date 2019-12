Música y ferias protagonizan la agenda de actividades por Navidad en Quito

LEA TAMBIÉN

Por las fiestas navideñas se han organizado diferentes programas culturales de carácter familiar. Una de las actividades más destacadas es la que realiza la Orquesta Sinfónica Nacional (OSNE), que ofrecerá mañana, viernes 20 de diciembre del 2019, a las 20:00, el Concierto Especial de Navidad, el cual estará dirigido por el maestro Yury Sobolev.

Este contará con la participación de los artistas ecuatorianos Margarita Laso y Pablo Valarezo. El público podrá disfrutar de un programa que incluirá obras de Héctor Berlioz y Johann Strauss.



Por esta época, No Lugar también lleva a cabo su especial de Navidad con la participación de 41 artistas ecuatorianos que llevarán a escena diversas propuestas en pintura, dibujo, fotografía, escultura, cerámica, acuarelas y objetos. La inauguración es esta noche, a las 19:30.



Como parte de la celebración navideña, la Casa de la Música también presenta un concierto de villancicos. Este festival se lo desarrolla hace 10 años y ha tenido como objetivo el reencuentro de la familia, a través de la tradicional música navideña.

En La Floresta se realizará una feria especial este fin de semana en la que participarán emprendimientos locales. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Este año contará con la participación de la Orquesta UIO, Ian Valverde, Coro Guaguas Cantores, Coro Maiway Coro de la Compasión. La dirección del evento está a cargo de Gustavo Lovato, flautista, director, investigador y pedagogo quiteño de larga trayectoria. Este encuentro artístico se efectuará el domingo 22 de diciembre, a las 17:00.



Asimismo, este viernes 20 de diciembre, en funciones de 15:30 y 19:00, en el Teatro Capitol, la Academia Musak presenta el concierto Cantare IV con Villancicos del Mundo. Participarán 150 músicos de las orquestas y coros inicial e infanto juvenil de la institución y como invitados están Vokalibre y Natacha Cóndor. El objetivo de la orquesta es más social y de integración comunitaria que busca sobre todo la participación de niños.

Por otro lado, los Niños Cantores del Pueblo junto al Colectivo Zeta presentan la obra musical y dancística Cay Chiri Tutapi, en la cual abordan dos propuestas de canto y danza para reflexionar, desde el arte, sobre la necesidad de erradicar la exclusión. La obra musical y dancística presentará algunas canciones, como Navidad de Color, Duerme Negrito, Noche de Paz (cantada en quechua), Kay Chiri Tutapi, Pequeño Tamborilero y Mensaje de los Ángeles.



The Beatles sinfónico será en el Jardín Botánico

El concierto se realiza este jueves 19 de diciembre del 2019 a las 20:30 en el Jardín Botánico, ubicado en el Parque La Carolina. Foto: cortesía



El Jardín Botánico será el escenario de un evento especial dedicado a The Beatles. En esta ocasión, sus temas más conocidos estarán acompañados por violines, violas y chelos. Los asistentes podrán disfrutar de The Beatles sinfónico la noche de este jueves 19 de diciembre desde las 20:30. Las puertas se abrirán a las 19:30.



Este evento busca que las personas puedan disfrutar de todos los éxitos de esta banda mientras tienen contacto con la naturaleza. La entrada tiene un costo de USD 20 para general y USD 30 para la zona VIP. En esta última las personas tienen derecho a un asiento, pero estos no son numerados.



Las personas que deseen asistir pueden adquirir sus boletos en la página web: Meet2Go.com. Los interesados también tienen la opción de acudir a los puntos de venta ubicados en Quicentro Shopping, centro comercial Portal y Paseo San Francisco, en Cumbayá.



Este año, el Jardín Botánico también fue el escenario de un tributo a la banda argentina Soda Stereo, con 18 músicos en escena.



Feria La Carishina, este fin de semana, en el CAC

La feriase llevará a cabo este fin de semana (21 - 22 de diciembre) desde las 11:00 en el Centro de Arte Contemporáneo. Foto: cortesía

La octava edición de La Carishina se realizará este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Centro de Arte Contemporáneo, desde las 11:00. Esta feria de diseño independiente tiene como objetivo potenciar la industria creativa del país.



Conciertos, talleres, arte, diseño y gastronomía son parte de la oferta para este fin de semana. Esta feria promueve la difusión de propuestas innovadoras, útiles, autogestionadas, hechas a mano y, sobre todo, que sean sustentables y conscientes con el cuidado del ambiente.



Los asistentes podrán comprar ropa creada por diseñadores locales, artículos de decoración, joyas, serigrafía, libros, fotografías, ilustraciones, pinturas y cerámicas. También habrá cocina de autor, alimentos orgánicos, platillos veganos y comida saludable. Siguiendo la filosofía de cuidar el planeta, está prohibido el uso de bolsas de plástico en la feria.