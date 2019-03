Modelo de Victoria's Secret cuenta que un fotógrafo la obligó a desnudarse

LEA TAMBIÉN

En una reciente publicación en su blog, la modelo australiana de la firma Victoria's Secret Bridget Malcolm contó el incómodo momento que vivió en una sesión de fotos para una conocida revista. El fotógrafo con el que trabajaba le obligó a quitarse por completo la ropa en un set "bastante ocupado".

Malcolm contó su experiencia en una publicación realizada el pasado 11 de marzo del 2019 y empieza diciendo que las modelos se inician en su carrera a una edad muy temprana y que no reciben entrenamiento sobre cómo protegerse. "La mayoría del tiempo tienen que aprender esto por su propia cuenta y casi siempre con devastadoras consecuencias", relata.



La modelo no dio detalles sobre el fotógrafo que la obligó a desnudarse o para qué revista estaba trabajando en ese momento. Se limitó a decir que el incidente tuvo lugar hace algunos años y que fue para una revista de "alto perfil". Añadió que si bien le habían anunciado que no habría desnudos en esa sesión, el fotógrafo le exigió que se quite la ropa por un tema de "edición".



Malcolm dijo que se sintió "intensamente incómoda" tras el pedido y que en un inicio mostró resistencia. Sin embargo, el hombre insistió. "Lo siguiente que supe fue que estaba completamente desnuda en un set bastante ocupado" en el que había varios espejos.



Recordó además que el fotógrafo les pidió a las personas que salgan del set "no porque yo estaba desnuda e incómoda con una docena de extraños observándome, sino porque quería tener una toma clara".



Pero esta no fue la única situación a la que se enfrentó durante esta sesión de fotos. En una toma hecha en exteriores, la modelo vestía solamente un abrigo de piel y, dice, era consciente de que en la calle había gente que la miraba. Entonces, el fotógrafo le pidió que se quite el abrigo. Nuevamente, ante la insistencia, la modelo cedió sintiéndose "completamente forzada e insegura".



La sesión de fotos, cuenta la modelo, terminó con ella envuelta en lágrimas. "Necesité tomarme un minuto para recuperar mi compostura. El fotógrafo se acercó y se disculpó alegando que no sabía que teníamos público. De verdad que me encantaría creerle", relató Malcolm.



En su publicación, la modelo dijo que después de los hechos se sintió culpable por traicionar su línea de pensamiento. Añadió que se consideraba "privilegiada" por haber tenido una infancia "segura". Sin embargo, reclamó que a las mujeres se les enseñe "que lo que sientes no es tan importante como lo que sienten tus compañeros hombres, que sus necesidades y experiencias son más intensas y 'fuera de control' que las tuyas. Ellos necesitan la atención, mientras que tú eres una 'chica buena' que es capaz de cuidarse a si misma".



La modelo aseguró que le tomó tiempo contar lo sucedido porque hace poco empezó a sentir su lugar en la Tierra. Ahora, escribió, tiene la fortaleza y entiende que "pude haberme ido del set en el instante que se negó a tomar mi voz enserio. El hecho de no haber sabido eso en ese entonces me entristece".



Pero dice que ya no es una "mujer definida por los hombres. Soy una mujer definida por mujeres y sé que no tuve la culpa. La culpa la tuvo el fotógrafo, pero más allá de eso, la cultura que permite que los hombres como ese fotógrafo" se comporten de esa manera.



La modelo añadió que le preocupa el hecho de que un hombre "con la moral cuestionable" tenga "miles" de fotos suyas desnuda, aunque estas no hayan aparecido en la revista. "No tengo control sobre dónde están o quién las mira", dijo.



Resaltó que "el control de los cuerpos de las mujeres por parte de los hombres es un cuento tan antiguo como el tiempo" y agradeció vivir en un momento "interesante" en el que las mujeres pueden "recuperar nuestro poder y alinearnos con las vidas que siempre deberíamos haber tenido".



Malcolm se inició en el mundo del modelaje a los 14 años. En el año 2015 participó por primera vez en el Victoria's Secret Fashion Show. En el 2016 desfiló con la marca por segunda ocasión y la revista Playboy la eligió como la Playmate de enero del 2017. En su cuenta de Instagram tiene más de 328 000 seguidores.