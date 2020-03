Los paseos  de mascotas deben ser cortos por el covid-19

LEA TAMBIÉN

El confinamiento domiciliario que se vive en el mundo para evitar la propagación del covid-19 plantea un escenario especial para los dueños de mascotas. ¿Qué hacer con los perros que necesitan pasear como rutina diaria?

Según Rubén Granda, del Hospital Veterinario Argos, un can que vive dentro de un departamento y que está acostumbrado a caminar para hacer sus necesidades biológicas, puede continuar con sus paseos, pero en distancias cortas y con las precauciones sanitarias reforzadas.



“El covid-19 es un virus humano que no tiene ninguna relación con las mascotas. Antes de salir con su perro a la calle, es recomendable el uso de mascarillas y fundas plásticas para recoger las heces del perro”, señala.



Según Granda, en otros países se han incrementado los niveles de protección para estos paseos, con el uso de guantes de látex y gafas para las personas. Al regreso de la caminata, recomiendan desinfectar las suelas de los zapatos con alcohol y hacer lo mismo con las patas de las mascotas.



“Esas son medidas adicionales que evitan llevar a los hogares los niveles de contaminación que aún existen en las calles. Estas acciones no están de más, ya que ayudan a que se controle mejor la pandemia del coronavirus”, sostiene.



Según Jaime Zuleta, vocero de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, sacar a pasear a los perros en el Distrito Metropolitano está permitido, pero si se realiza en la acera ubicada al frente del domicilio y no en los parques, debido al estado de emergencia.



“Las personas pueden sacar a sus perros a la calle. La mascota debe usar una correa y su dueño debe portar guantes de látex, mascarilla y una funda para recoger las heces”, señala.



Para Zuleta, el uso de lentes incrementa la protección, aunque no es una recomendación necesaria. “Deben respetar el aislamiento, por eso la caminata no debe ir más allá de la cuadra de su domicilio”, dice.



Qué pasa en Italia



Al contrario que en Italia -primer país europeo que decretó la reclusión de sus habitantes-, España no tolera que sus habitantes salgan a estirar las piernas o tomar aire respetando las distancias entre personas. Pero sí se autoriza sacar brevemente al perro para que haga sus necesidades.



La Federación Nacional Veterinaria de Italia, a su vez, emitió un protocolo para las clínicas veterinarias, con el objetivo de reducir los contagios y velar por la salud de animales, veterinarios y las familias de las mascotas, ante la crisis mundial por el covid-19.



La entidad italiana recomienda el uso de gel desinfectante al ingreso y salida de la clínica como primera medida de prevención. Además, señalan que el ingreso a la sala de espera será restringido y reemplazado por una cita telefónica, para atender a un máximo de personas que guarden 1 m de distancia entre ellas.

El protocolo establece no sentarse o dejar un espacio amplio entre silla y silla. Dice también que cada animal puede estar acompañado por una persona, que debe esperar su turno afuera de la clínica.