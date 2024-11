Entre las series de acción real más anticipadas se encuentra ‘Daredevil: Born Again‘. La producción marca el regreso del actor Charlie Cox en el papel de Matt Murdock.

Estará acompañado nuevamente por Vincent D’Onofrio como el temido Kingpin. Su estreno está programado para el 4 de marzo de 2025.

La serie ‘Ironheart‘, que ofrece explorar la historia de la joven inventora Riri Williams y su versión avanzada de la armadura de Iron Man, llegará a Disney+ el 24 de junio de 2025.

Novedades para el segundo semestre de 2025

Más adelante, el 6 de agosto, debutará ‘Eyes of Wakanda‘, una serie animada que brindará una perspectiva fresca sobre el emblemático reino de Wakanda.

En octubre de 2025, Marvel también lanzará ‘Marvel Zombies‘, una serie animada que sumergirá a los héroes y villanos en un universo postapocalíptico.

Otro proyecto destacado es ‘Your Friendly Neighborhood Spider-Man‘, una serie animada que explorará los primeros años de Peter Parker en la piel del joven superhéroe.

Esta producción, que presentará a personajes como Nico Minoru y Amadeus Cho, se estrenará el 29 de enero de 2025 y promete mostrar una faceta más cercana y juvenil del héroe arácnido.

‘Wonder Man’ y nuevas películas en camino

Para finales de 2025, los fanáticos podrán disfrutar de la serie ‘Wonder Man‘, programada para diciembre, y que ha generado gran interés debido a la posibilidad de ver en acción a un héroe poco explorado en el MCU, quien en los cómics es un actor convertido en superheroe.

Además de estas series, Marvel también confirmó los estrenos de varias películas. Entre ellas, destacan la secuela de ‘Capitán América‘, que contará con Anthony Mackie como Sam Wilson y el veterano actor Harrison Ford (Indiana Jones) en un papel clave. Está programada para el 14 de febrero.

También se espera ‘Thunderbolts‘, una película que reunirá a personajes como Yelena Belova (interpretada por la actriz Florence Pugh) y Bucky Barnes (Sebastian Stan), en una misión con un tono más oscuro. Su estreno está previsto para el 2 de mayo.

Finalmente está la película ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos‘, protagonizada por la estrella de la serie ‘Last of Us‘, Pedro Pascal, y Vanessa Kirby, que traerá de regreso a estos héroes en una nueva versión dentro del MCU el 25 de julio de 2025.

Este ambicioso calendario de lanzamientos refuerza el regreso de los héroes favoritos del público y la introducción de nuevas historias.