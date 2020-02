Martin McDonagh prepara una nueva cinta tras el éxito de 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

LEA TAMBIÉN

Martin McDonagh, el director de la candidata al Oscar 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', comenzará pronto el rodaje de una nueva cinta que tratará sobre una amistad rota en Irlanda, informó este martes 18 de febrero del 2020 en exclusiva la revista Variety.

Tres años después del éxito que cosechó con 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', protagonizada por Frances McDormand y Sam Rockwell, el cineasta contará de nuevo con los estudios Searchlight como apoyo para su proyecto.



De acuerdo con las fuentes, el reparto de la próxima cinta no se ha determinado aunque el guion, elaborado por el propio McDonagh ya estaría finalizado.



La historia, aún sin título, narraría la larga amistad de dos amigos en una isla remota de Irlanda que de pronto se rompe por decisión de uno, lo que supondrá "alarmantes consecuencias" para ambos.

Junto a Searchlight, la compañía británica Film4 participará en la producción, después de gestionar rodajes con tan buenas críticas como 'The Favourite', protagonizada por Olivia Colman, y de colaborar con el cineasta desde 2004.

'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', la anterior película de McDonagh, recibió siete nominaciones al Oscar en 2017, entre ellas mejor película y mejor guion original, además de ser aclamada por la crítica y el público de festivales como San Sebastián y Toronto.



Su protagonista, McDormand, ganó la estatuilla a mejor actriz y Rockwell hizo lo mismo en actor de reparto, donde también estuvo nominado Woody Harrelson.



Se trata de una película que combina el drama con la comedia negra, y que gira en torno a la historia de Mildred Hayes, una madre que alquila tres vallas de anuncios en el estado de Missouri para llamar la atención sobre el crimen sin resolver del que su hija fue víctima.

Por su parte, McDonagh, es un dramaturgo y cineasta británico que comenzó en el teatro y en 2004 se pasó al cine con el corto 'Six Shooter'.

Su primer largometraje 'In Bruges' (2008) recibió nominaciones al BAFTA y al Oscar.