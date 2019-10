Los tres mariscos que se popularizan en la gastronomía

LEA TAMBIÉN

Su tarea es filtrar, al día, más de 200 litros de agua. Por ello se los conoce como productos ‘salineros’. Debido a que en su sabor resalta la sal, se los puede comer únicamente marinados con limón o vinagre; aunque también cocidos. Se trata de la ostra y el ostión, productos cuya popularidad va en aumento en los últimos años entre los comensales locales.

La única diferencia es que la ostra es más grande y redonda, mientras que el ostión es más pequeño y alargado.



Como primer punto, hay que saber seleccionarlos. Deben estar completamente cerrados y pegados entre sí, formando una gran roca. Después, con un cuchillo especial para otras, se los separa. Con un cepillo y abundante agua, se procede a lavarlos detenidamente.



Una vez abiertos, hay que fijarse en el aroma. Este debe ser fresco y oler a mar. Otra muestra de su buen estado es un color entre gris claro y plateado brillante, con una carne redonda como una burbuja, esponjosa e, incluso, titilar.



Otro producto similar a estos es la almeja blanca, cuya principal característica es su textura de seda en el paladar. Lo más recomendable es cocinarla de forma básica, es decir, con agua, cebolla, ajo y aceite de oliva durante tres minutos. Después ya se la puede someter a otras recetas.



Cabe recalcar que el aroma fresco es el punto clave para seleccionar, no solo estos , si no cualquier marisco.



Para prepararlos existen diferentes términos y cocciones. El chef Ricardo Sandoval recomienda, en el caso de las almejas, un risotto y un locro con base en este producto.



Para el primero salteó las almejas con vino y las añadió en un arroz arborio, ideal para el risotto, con ajo, cebolla, mantequilla, paico, cilantro y perejil.



En el segundo platillo realizó un refrito con cebolla blanca, aceite, achiote y, en este, cocinó las papas. Añadió crema de leche y tamizó. A esto lo acompañó con las almejas abiertas, crocantes de papa y hierbitas para sabor y decoración.



En el caso de ostras y ostiones, el chef Nicolás Rodríguez, realizó una ‘tabla de picaditas’ que contiene ostiones con limón y tabasco. La idea es no opacar su sabor natural. También sugirió ostras gratinadas con una salsa de champán.



Ostras y ostiones se colocan sobre una cama de hielo, fundamental para que conserven su frescura y preparaciones.



El efecto crocante resalta el sabor del marisco. Por ello, Sandoval extrae la carne de los ostiones y los empaniza con pan grueso o migas de baguette, los fríe y acompaña esto con una salsa de coliflor asada.



Para conservar las formas clásicas, Rodríguez sugiere un ceviche de otras y ostiones al que solo le añade un licuado de cebolla, cilantro, ají y jengibre. Dice que, en su caso, le añade pisco porque marida a la perfección con estos mariscos.

Otra opción es una salsa de tomate de árbol, cebolla y aceite de oliva. Se le puede añadir un toque de miel para contrastar la acidez. El chef recuerda que las bebidas acompañantes de estos mariscos son los espumantes.