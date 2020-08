Realizar un ABC a la computadora es clave antes de clases

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con el inicio de las clases virtuales, los estudiantes retoman sus actividades frente a un computador. Pese a ello, un error común es asumir que el equipo no debe pasar por un proceso de mantenimiento, el cual ayuda a evitar problemas como recalentamiento, infecciones por virus o pérdida total de información valiosa.

Todo dispositivo electrónico debe recibir mantenimiento para permanecer en buen estado. Una computadora que haya estado guardada no necesariamente va a estar bien.

El técnico Ricardo Ortega explica que el dispositivo tiene que estar limpio por dentro, especialmente debe removerse el polvo en las partes móviles.



El mantenimiento debe ser preventivo, según las características del equipo: si es nueva, cada año; si es usada, en un lapso no mayor a seis meses.



Cuando el aparato permanece en un lugar expuesto al esmog y al polvo, hay que limpiar su interior cada dos o tres meses. Las computadoras que se utilizan más de ocho horas todos los días de la semana requieren mantenimiento por lo menos una vez al mes.

La limpieza de la máquina debe hacerse con una brocha pequeña y pañitos húmedos con líquidos especiales. Foto: Pixabay

Si la máquina es utilizada en el hogar y no se mantiene encendida siempre, bastará con someterla a mantenimiento cada seis meses para tenerla en óptimas condiciones.



Cuando los equipos se utilizan esporádicamente, es decir, que no se encienden regularmente, es suficiente un mantenimiento una vez por año. Al no tener tanto uso, su interior se mantiene más limpio y su hardware no se desgasta con facilidad.



Limpiar el exterior puede parecer más fácil, pero hay que tener cuidado de que no se mojen las partes internas porque los líquidos pueden dañar los circuitos o el revestimiento.



La limpieza exterior debe hacerse con una brocha pequeña y pañitos húmedos. Para limpiar pantallas, teclados y monitores, es conveniente recurrir a líquidos apropiados que se evaporan después de su uso.



Es preferible no usar alcohol en spray ya que este, al evaporarse, puede dañar la parte interna de la máquina. Asimismo, no se recomienda rociar sobre la pantalla porque daña paulatinamente el vidrio.



Las computadoras suelen fallar, sobre todo, debido a la acumulación de polvo en sus componentes y rejillas de ventilación. El polvo suele mezclarse con las grasas del ambiente y de nuestras manos, y forman una capa que no dejará irradiar el calor generado por los componentes de la computadora. Estas partes, como placas de audio, de red o de video, pueden recalentarse y fallar.

Las actualizaciones del sistema operativo ayudan a parchar entradas de virus. Foto: Pixabay

En el caso de los estudiantes o profesionales que trabajan con información sensible y no pueden desconectarse por fallos de electricidad, se recomienda instalar un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) o al menos un estabilizador de voltaje de buena calidad.



La función de una UPS es dar tiempo para apagar la computadora con tranquilidad en caso de cortes eléctricos.



También el software de la computadora a utilizar requiere mantenimiento. Hay que comprobar si está actualizada la última versión del sistema operativo, los programas de usuario y el antivirus.



Otro de los problemas constantes para los usuarios son las computadoras lentas. Existen al menos dos causas para esto. La primera está relacionada con la capacidad del equipo vs. el software instalado. En ese sentido, si su máquina tiene algunos años, es recomendable no instalar las versiones más recientes de sus programas más usados ya que estos suelen diseñarse para aparatos de última generación.



El segundo problema tiene relación con descargas de archivos y programas sin contar con un antivirus. En la actualidad, los ataques de virus son más frecuentes en América Latina son mineros (ocupan el equipo sin que se dé cuenta el usuario) y troyanos (instalan software malicioso para robar datos del dispositivo).

En el caso de problemas de Internet, los usuarios tienen tres soluciones muy sencillas. Una es desconectar otros aparatos del WiFi, como televisores inteligentes o celulares cuando se entra a clases, ya que consumen ancho de banda. También se recomienda ver si la señal del ‘router’ puede llegar fácilmente a la máquina, evitando el mayor número de paredes o puertas. Finalmente, ahora se sugieren la instalación de cables de red, los cuales permiten una conexión estable.