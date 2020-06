Seis machetazos desfiguraron la cara de un perro en Quito

LEA TAMBIÉN

Seis cortes, al parecer realizados con un machete, desfiguraron el rostro de una perrita mestiza, hallada ayer, martes 9 de junio de 2020, en el sur de Quito. El animal perdió el ojo y ahora intenta recuperarse en una clínica veterinaria ubicada en el norte de la ciudad.

Mara Ramírez, rescatista de Acción Animal Ecuador, cuenta que se enteró del caso mediante la llamada de un joven que había encontrado a la perra herida en la puerta de su casa. Ramírez y sus compañeros acudieron ayer por la mañana a este lugar para poder trasladar al animal a una veterinaria.



Aunque ya la habían visto en fotos, al llegar, la imagen fue impactante. La perrita tenía un corte en la mitad de su rostro y su nariz estaba destrozada. A pesar del dolor, que se podía ver que sentía, el animal se levantó, movió la cola y se acercó a los rescatistas. En ese momento la trasladaron a la Clínica del Norte.



Después de examinarla, el veterinario les explicó que la perra tenía seis cortes realizados aparentemente con un machete. Estos le destrozaron la zona del nervio óptico, por lo que perdió su ojo. Los especialistas tuvieron que operarla para reconstruir su rostro, especialmente su nariz para que pueda respirar.

La perrita mestiza está recibiendo cuidados médicos en una clínica del norte de Quito. Foto: Cortesía Acción Animal Ecuador



El ataque también le causó una fisura en el cráneo que se intentó corregir en la operación. Aún no se sabe si esto le dejará secuelas. Ramírez cuenta que la perra se está recuperando. Debe permanecer en la clínica unos 15 días más porque su herida es muy grande y es necesario prevenir infecciones.



La perrita está recibiendo suero permanentemente para que no se deshidrate y se le limpia constantemente la herida. La rescatista dice que la personalidad de este animal es “impresionante”. A pesar del dolor, hoy se levantó con buen ánimo. Todavía no puede realizar esfuerzo físico.



Se calcula que la perrita mestiza tiene alrededor de cuatro años y, de lo que han podido ver hasta el momento, es dócil y cariñosa. Una vez que se recupere, si no aparece un adoptante, será llevada a la fundación.



“La perrita necesita más que una recuperación física, una recuperación emocional y psicológica”, dice la rescatista. Por eso, espera que pronto sea adoptada y que se encuentre al responsable de este ataque.

Acción Animal Ecuador está recibiendo donaciones para cubrir los costos de hospitalización y recuperación. Para contribuir, se puede ingresar a su página de Facebook. Por ahora, no la han bautizado. En redes sociales se han sugerido varios nombres, entre esos “valiente”.