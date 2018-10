Vocalista de Judas Priest dice que ‘el heavy metal se trata de libertad’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rob Halford, vocalista de la banda británica de heavy metal Judas Priest, habló con EL COMERCIO sobre su disco ‘Firepower’ y la gira del mismo nombre. El autodenominado ‘Metal God’ también se refirió a la longevidad de la banda, su compañero Glenn Tipton (quien fue diagnosticado con párkinson), sus expectativas al llegar al país y la libertad.

Judas Priest se presentará este 28 de octubre del 2018 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. En el concierto también estará en escena Kreator, una importante exponente del thrash metal alemán.



¿Cuándo empezaron a componer los temas del álbum ‘Firepower’?



Usualmente, después de terminar la gira tenemos uno o dos meses de descanso antes de empezar a trabajar de nuevo. En ‘Firepower’, cuando volvimos al estudio después del tour de ‘Redeemer of Souls’, teníamos muchísimas ideas, llegamos a tener 20 canciones listas. Nuestro productor nos dijo ‘ok, hay que parar’.



El sencillo No Surrender fue todo un éxito. ¿A qué piensa que se debió?

​

En realidad es una canción hermosa. Habla mucho de nuestro espíritu como banda, de no rendirse, de perseguir lo que uno quiere y enfrentarse a los obstáculos. Pero también da un mensaje importante a las personas que tienen párkinson. Para Glenn (guitarrista) y para nosotros es una canción muy poderosa.

Video: YouTube, cuenta: Judas Priest



Hablando de Glenn Tipton, él ha aclarado que no deja Judas Priest, pero ¿cómo se ha tenido que ajustar la banda tras el diagnóstico?



Exactamente. Glenn no se ha retirado de la banda. Sigue siendo parte de Judas Priest y, por supuesto, también fue parte de la creación de ‘Firepower’ (coautor de todos los temas). Hemos recibido mucho apoyo de nuestros fans y estamos muy agradecidos. En esta gira tendremos a Andy Sneap en la guitarra. Como Glenn dijo, él también estará en algunos shows tocando ciertos temas cuando su salud se lo permita.



Es la primera vez que la banda visitará el Ecuador. ¿Cuáles son sus expectativas al presentarse en escenarios latinoamericanos?

​

Estamos muy emocionados. Siempre es un gran placer llegar a nuevos lugares con nuestra música. También nos gusta conocer un poco pero el tiempo en las giras es apretado y no siempre podemos, pero hemos escuchado cosas maravillosas de su país.



En países como Argentina y Chile, el rock y el heavy metal tuvieron un auge, especialmente durante los últimos años de las dictaduras en esos países. En su opinión, ¿es el metal un símbolo de resistencia?

​

Es muy interesante. Para mí el heavy metal se trata de libertad. Cuando hay algún tipo de represión, se vuelve una salida, un símbolo de lucha y de fuerza. Eso es una de las cosas más especiales que tiene esta música: cuando tocas o cuando escuchas, te sientes libre.



Sin embargo, también hay otro panorama en Latinoamérica. Se han dado casos de censura, no específicamente de bandas de heavy metal, sino del black metal y death metal. ¿Cómo se enfrentan ustedes a esto?

​

Yo creo que tiene mucho que ver con el miedo a lo desconocido. Puedo contar que algunas de las mejores personas que conozco pertenecen a estas bandas de black metal y death metal. Tienen familias y aman la música tanto como yo. Entiendo que muchos pueden tenerle miedo a lo que ven como diferente o pueden sentirse amenazados, pero creo que la solución no es censurar. Pienso que lo mejor es caminar con los que consideramos ‘el enemigo’. Después de todo, se trata de libertad de elegir lo mejor para uno mismo.