Lo íntimo y la diversidad, en ‘Fisión’

Los proyectos expositivos ‘Los mundos de Tita’ de Fabiola Cedillo y ‘Acto íntimo’ de Paula Arias se exhibirán en la galería No Lugar (La Tola) hasta el 27 de marzo del 2020 bajo el nombre de ‘Fisión’. Ambas abordan la diversidad de los cuerpos y buscan formas de representar las funcionalidades y discapacidades desde lo íntimo.

“¿Por qué tienes que mostrar esto?” es una de las reacciones que ha escuchado la fotógrafa Fabiola Cedillo sobre su libro y exposición ‘Los mundos de Tita’, en los que su hermana mayor, quien tiene el síndrome de Lennox-Gastaut y una edad mental de tres años, es la protagonista.



Cedillo entiende estas reacciones como consecuencia de la ocultación y estereotipos que sufren las personas con discapacidad en las sociedades occidentales.



El libro de fotografías, que fue lanzado hace tres años en Arte Actual, surgió desde lo espontáneo y lo onírico. “Fotografiaba respondiendo a mis sentimientos y emociones que me recordaban a Tita cuando estaba fuera del país. Son imágenes que parece que están fuera de lugar, es un poco lo que pasa con mi hermana”, relata la artista. Estas capturas están ahora expuestas en No Lugar, junto a los dibujos de Tita. “Me interesa que ella sea autora”, dice Cedillo.



Con ‘Acto íntimo’, Paula Arias también quiere enfrentarse a la mirada del otro y provocar un encuentro. En la inauguración de la exposición, el 5 de marzo, la artista realizó un ‘performance’.



En esta acción, Arias pintó líneas sobre las múltiples heridas físicas que recorren su cuerpo, causadas por un accidente de tránsito de mucha gravedad, y dibujó líneas sobre otros elementos no visibles que la atraviesan y atraviesan a las mujeres en este tiempo.



Usó pigmento dorado, que simboliza una segunda oportunidad o sanación. “Es una experiencia en la que el otro puede verse en ti”, explica.



Se registraron instantáneas del ‘performance’ que se exhiben junto a ilustraciones de Arias. En las piezas visuales, la artista se apropia de imágenes clásicas y las reinterpreta y también saca a la luz lo obsoleto dentro del sistema productivo y funcional.