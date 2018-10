‘Influencers fit’ motivan a hacer ejercicio desde la casa

LEA TAMBIÉN

Los últimos tres meses del año están llenos de compromisos sociales, cenas, almuerzos y fiestas. Sumado al inicio de la temporada de frío, se vuelve cada vez más difícil cumplir con las horas de actividad física. El resultado, en enero, es siempre el inicio de una nueva dieta y una nueva promesa de ir al gimnasio o salir a correr.

Una forma de cumplir los objetivos es a través de las rutinas en casa. 20 minutos diarios son suficientes para que el cuerpo no pierda el hábito de ejercitarse y esa es la motivación que quieren dar las ‘influencers’ en la web.



Valeria Calderón, de 32 años, abrió su perfil de Instagram hace un año. “Quería motivar a la gente a tener un estilo de vida saludable real, no basado en dietas ni actividad física estricta sino que sea parte de su vida y puedan encontrar un bienestar integral real”, comenta.



Calderón es ingeniera en Alimentos, nutricionista y entrenadora personal, y utiliza las redes sociales para dar un mensaje positivo. “Si hace 10 años yo hubiera escuchado los consejos que doy, ahora la vida habría sido diferente”. Confiesa que al igual que muchas personas “cayó” en desórdenes, en dietas, en privarse de comida y no cuidarse adecuadamente.



“Antes eran las revistas, hoy son las redes sociales y los que estamos en esto tenemos una responsabilidad muy grande de transmitir un estilo de vida saludable y mostrar con el ejemplo”, comenta. Sus casi 16 000 seguidores están conectados con sus publicaciones. Constantemente le piden consejos para cuidarse mejor.



Ahora trabaja en su propia página web, donde cargará sus rutinas de ejercicios para que las personas puedan hacerlas desde casa. Su objetivo es contagiar el interés en la actividad física y mostrar que no se necesita ir a un gimnasio dos horas cada día.



Ese también es el objetivo con el que Lisa Ehrenfeld creó su página de Instagram. Esta ‘fitness influencer’ combina su trabajo como educadora, su pasión por la cocina saludable y su maternidad con el ejercicio. Para ella es con compromiso con su salud física y mental. “Si yo estoy bien puedo ser mejor mamá, mejor esposa, mejor en mi trabajo”, dice.



Ella utiliza sus redes sociales para compartir rutinas de ejercicio fáciles y efectivas. Utiliza algunas herramientas como pesas, pelota inflable, un ‘step’ y una colchoneta. Al principio utilizaba su cuenta para tener una motivación adicional mientras se entrenaba para correr una maratón. Luego empezó a compartir ejercicios que le funcionaban y su comunidad de seguidores fue creciendo. Hoy en día tiene casi 47 000 ‘followers’.



“Hago ejercicio mientras cuido a mis hijos o cuando cocino. Estoy pendiente de todo”, cuenta. Las sentadillas y las planchas están entre sus favoritos. “La pelota es muy versátil y te permite trabajar muchas zonas de tu cuerpo”, añade la ‘influencer’.



El proceso lo realiza sola. Ella se graba con una cámara de fotos, luego edita el material y lo sube a la plataforma. Además, responde dudas y comentarios de sus seguidores. En su cuenta también comparte recetas sanas.



Ella coincide con Calderón en que el ejercicio y la alimentación deben ser balanceados y evitar las privaciones. “¿A quién no le gustan las papas fritas? A mí me encantan y hay formas de hacerlas más sanas. No debes dejar la comida que te gusta, tienes que vivir y disfrutar sin dejar de cuidarte”.