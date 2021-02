El humificador mejora calidad del aire

La humedad es un factor importante en la calidad del ambiente. Consiste en la relación que hay entre el aire y el vapor de agua y, cuanto más alta sea, más H2O estará suspendida en una estancia.

La humedad es un parámetro al que los seres humanos son sensibles ya que las variaciones pueden afectar a la salud, sobre todo, a nivel respiratorio.



El estudio publicado por el Environmental Health Perspectives establece que los valores de humedad recomendables para interiores deben estar entre el 40% y 60% del valor relativo.



Aquellos niveles tienen efectos. Según el estudio realizado por Peder Wolkoff, de la National Research Centre for the Working Environment (Dinamarca), bajos y altos niveles de humedad relativa favorecen la transmisión y la vida de los virus relacionados con la gripe.



Una exposición prolongada a bajos niveles de humedad (relativa y absoluta) provoca síntomas de irritación en los ojos y vías respiratorias, afecta de manera negativa a la productividad laboral, la calidad del sueño y las cuerdas vocales. El aire seco también puede provocar resequedad de la piel seca y otras enfermedades inflamatorias.



Frente a este problema, los humificadores han cobrado mayor interés mucho más en medio de la pandemia de covid-19. Los humidificadores son dispositivos que emiten vapor de agua para aumentar los niveles de humedad en el aire.



De ellos hay algunas variaciones en el mercado. El más común en el Ecuador es el vaporizador. Son dispositivos que deben llenarse de agua y conectar a la corriente eléctrica. Pueden ser de vapor frío o caliente.



Los especialistas recomiendan asesorarse antes de comprar uno para evitar agravar problemas de salud. El portal de Mayo Clinic, entidad dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, en Rochester, Minnesota, EE.UU., señala que el aumento de la humedad facilitaría la respiración en los niños y adultos que tienen asma o alergias, sobre todo, durante una infección respiratoria, como un resfriado. Sin embargo, la bruma sucia o el incremento en el desarrollo de alérgenos causado por la alta humedad podría ser un detonante o empeorar los síntomas de estas condiciones.



No se recomienda utilizar estos dispositivos durante todo el año, pues los niveles de humedad varían según la estación climática. Se sugiere medir la humedad y, acorde con eso, encender el dispositivo.



Otra recomendación es utilizar agua purificada, ya que la del grifo tiene mayor cantidad de minerales que, al acumularse en el humidificador, interfieren en la calidad del aire que emite.



Se debe colocarlos fuera del alcance de las personas, especialmente de los niños, ya que los expertos indican que no es bueno respirar directamente el vapor de agua. Asimismo, pueden ocasionar accidentes si este se cae, pues el líquido caliente puede causar quemaduras.



Si se usa en el dormitorio, se aconseja que el humidificador este a mínimo dos metros de distancia de la cama.