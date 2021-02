Hitman 3 reactualizó el juego del cazador sigiloso

Si bien no existe un género dentro de los videojuegos catalogado oficialmente como de asesinos, las aventuras de espías y criminales caen en esta categoría.

Estas pertenecen a géneros distintos, muchas veces de forma simultánea, que pueden ser: sigilo, espionaje, acción y ‘shooter’ en primera y tercera personas, entre otros.



En la historia de los video­juegos ha habido títulos célebres en estas ramas: Dishonored, Assassin’s Creed, Hotline Miami, Metal Gear Solid y Hitman, entre otros.



Después de caer en un bache en la preferencia de los ‘gamers’ por algunos años, los vi­deojuegos de este tipo han vuelto con fuerza.



El fenómeno viene de la mano del lanzamiento del título Hitman 3, el 20 de enero del 2021. Esta nueva entrega de la saga de espionaje y sigilo para PS4, PC, PS5, Xbox One y Series S/X es el episodio final de la trilogía.



El videojuego trata de un asesino profesional que tiene que planear y eliminar a sus rivales sin despertar sospechas en cada una de sus misiones.



A más de su popularidad, Hitman 3 ha impulsado a otros títulos de características similares. Uno de ellos es Disjunction, para PS4. Este se ubica en el inframundo distópico de New York City en el año 2048. Narra la historia interconectada de tres personajes. El videojuego permite habilidades cibernéticas, jugabilidad de acción, además de asesinos y sigilo en todo momento.

Outriders es un videojuego de rol y disparos en tercera persona, ambientado en el espacio. Foto: cortesía Games Press

En cambio, Outriders es un videojuego cooperativo de rol y disparos en tercera persona. Será lanzado el 1 de abril del 2021 para Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One y ­ Series X / S. Aquí, tras la destrucción de la Tierra, dos naves llenas de humanos emigran a un planeta. Los Outriders son los exploradores encargados de deshacerse de los peligrosos anfitriones.



Por otra parte, a fines del 2020 fue lanzado Sniper Elite 4 para la plataforma Switch. A través de una combinación de sigilo, y de rol en primera y tercera personas, el juego sigue la línea cronológica de la saga. Nos traslada a los eventos ocurridos en 1943, concretamente en Italia. Allí, el jugador encarnará al agente encubierto y experto francotirador Karl Fairburne, que luchará junto a la Resistencia italiana.



El ‘gamer’ Tomás Revelo dice que los modernos juegos de sigilo se centran en evitar el combate directo y completar los objetivos de una misión sin ser detectados. ​Se trata de eliminar enemigos​. Estos suelen tener un campo visual que el jugador debe evitar escondiéndose tras objetos o moviéndose justo cuando el rival mira hacia otro lado.

Assassin’s Creed-Valhalla, ambientado en los días en que los vikingos llegaron a Inglaterra; s.IX. Foto: cortesía Games Press

A veces, el género del sigilo invade el terreno de la categoría horror de supervivencia, en la que es común para el jugador evitar a los enemigos hasta poder deshacerse de ellos.



Según el portal digital MeriStation, las mecánicas de sigilo se han adueñado de los videojuegos en los últimos años. Títulos variopintos como Assassins Creed, The Last of Us Part 2 o The Medium añaden acciones de este estilo en mayor o en menor medida.



Precisamente, el videojuego Assassin’s Creed: Valhalla es el último lanzamiento de la saga. Llegó a fines del 2020. El video­juego está ambientado en la Noruega e Inglaterra del siglo IX. El título fue lanzado para las plataformas PS4, PS5, Xbox One y Serie X, Stadia y Microsoft Windows.