Gerardo Mejía lanzó el café ecuatoriano a EE.UU. con Rico Suave Coffee

El cantante y emprendedor ecuatoriano Gerardo Mejía está dando a conocer en EE.UU. la calidad del café ecuatoriano con su marca Rico Suave Coffee. Este es un proyecto que nació hace tres años y que se vio retrasado por la pandemia, pero que finalmente vio la luz.

Mejía, quien vive en el estado de Kentucky, cuenta que su amor por el café nació cuando era muy pequeño. Todas las tardes tomaba café junto a su tía, en el barrio guayaquileño Orellana, donde creció. Ahora no puede iniciar su día sin tomar una taza de café.



Hace tres años, su pasión por un buen café se convirtió en un emprendimiento. En una feria comercial en Catar conoció a Wilson González, un vendedor de café ecuatoriano que provee a importantes marcas internacionales.



“Le pregunté cómo se llama tu café y me dijo que no tiene marca, pues solo provee la materia prima. Entonces nació la idea de asociarnos y lanzar una marca juntos”, cuenta Mejía vía llamada telefónica.



Pronto decidieron que el producto se llamaría Rico Suave, una expresión que se volvió muy popular en EE.UU. desde el lanzamiento de la canción de Mejía en 1991.



Durante dos años trabajaron para crear un café que sea rico y suave para el paladar. El equilibrio ideal se logró con granos 100% Arábica de Loja y El Oro. El toque final se obtiene de un tueste justo.

“Todo el mundo tiene que saber que el café de Loja y de El Oro es espectacular. Nuestro producto es una combinación que tiene un aroma que te lleva a las calles de Guayaquil”, dice con nostalgia.



El lanzamiento se retrasó debido a la pandemia y se prefirió hacerlo en pasos pequeños. Hasta ahora, la promoción se ha realizado solo a través de las redes de Mejía, quien primero quiere atender el mercado de los ecuatorianos en EE.UU.



Pronto, sin embargo, espera hacer campañas más fuertes junto a colegas músicos, con el fin de ampliar su rango de llegada.



El 21 de enero de 2021, Mejía lanzó en sus redes sociales un comercial en el que se ve a dos policías probar un café ecuatoriano al que describen como “rico” y “suave”.



“El lugar donde filmamos se llama Clark, son gasolineras que están en todo el noreste de EE.UU. La buena noticia es que van a vender nuestro producto”, cuenta.



Por ahora, el Rico Suave Coffee está a la venta en la tienda en línea para EE.UU. y en La Molienda para Guayaquil. El cantautor está trabajando en abrirse espacio en supermercados latinos en EE.UU. y en supermercados ecuatorianos.



Mejía también adelanta que se ha reunido con inversionistas para discutir la apertura de cafeterías Rico Suave en estados con gran presencia latina, como Florida o Nueva York. Pero por lo pronto, dice, avanzará con calma pero con paso seguro.