Gemelas que dieron vida a Emma en ‘Friends’ aparecen en la película de terror ‘Us’

‘Us’, la película de terror protagonizada por la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o, está arrasando la taquilla estadounidense, según la compañía especializada Exhibitor Relations. Los ojos del público se dirigen a esta historia en el que los miembros de una familia norteamericana se enfrentan a sus gemelos malvados.

De la trama de terror, también destaca la actuación de Cali y Noelle Sheldon, dos hermanas gemelas. Lo cierto es que no es la primera vez que las jóvenes aparecen en pantalla. Si usted es seguidor de la clásica serie ‘Friends’, seguramente las recordará, aunque sus nombres no le suenen familiares.



En la novena temporada de la comedia, nació Emma Geller-Green, la bebé de los personajes Rachel y Ross (Jennifer Aniston y David Schwimmer). Rubia, ojiazul y de tez blanca, la pequeña enterneció a los fanáticos de la serie. Quien le interpretó a Emma no era una niña, sino dos: Cali y Noelle, ahora de 16 años.

La producción de series de televisión acostumbra trabajar con dos bebés para que la carga laboral sea menor. Es así como han saltado a la pantalla célebres gemelos como Mary Kate y Ashley Olsen, que interpretaron a Michelle Tanner en 'Full House' o Cole y Dylan Sprouse quienes entre 1993 y 1998 interpretaron a Patrick Kelly en la serie ''Grace Under Fire'.

En la cinta, dirigida por el estadounidense Jordan Peele, la madre de la familia Wilson (Lupita Nyong’o) emprende un viaje hacia su vivienda de verano, en una playa de Santa Cruz.

En medio del clima cálido y el mar, sucesos extraños alertan a los Wilson, quienes también conocen a la familia Tyler. En el encuentro, aparecen las dos hijas de la familia Tyler: Becca y Lindsey, interpretadas por Cali y Noelle Sheldon, respectivamente.



Hasta el domingo 24 de marzo del 2019, ‘Us’ recaudó USD 71, 1 millones en Estados Unidos y Canadá, un éxito para Peele, quien alcanzó un premio Oscar a Mejor Guion Original por ‘Get Out’.