La filmación de la película de Arthur, el perro aventurero, comenzará a mediados del 2020

Arthur es un can ecuatoriano radicado en Suecia. La vida de este perrito blanco mestizo cambió en noviembre del 2014 cuando se desarrollaba el mundial de deportes de aventura Huirasinchi Explorer en Ecuador. En esta carrera, Arthur, se convirtió en el quinto miembro del equipo sueco Peak Performance y gracias a ello su historia de esperanza saltará a la pantalla grande.

Mikael Lindnord, quien rescató a Arthur, adelantó este domingo 24 de noviembre del 2019 que el film empezará a grabarse a mediados del 2020. Mark Wahlberg será el protagonista.



'A dog for hope' (Un perro para la esperanza) es como define Lindnord a su compañero de aventura.



El sueco está de paso por Ecuador por dos motivos. El primero, brindar dos conferencias en Guayaquil y Quito sobre las vivencias con Arthur desde su rescate. El segundo es para recorrer el país y recoger todos los insumos que permitan retratar el de origen del can dentro de la película.



Lindnord cuenta que conocer a Arthur cambió su vida por completo. "Un perro mestizo, gravemente herido, se acercó a mí y desde entonces no se separó más", detalló durante una conferencia en el Unipark Hotel, ubicado en el centro de Guayaquil.



"Me senté a comer pero pude sentir a alguien mirándome. Miré por encima de mi hombro izquierdo y fue entonces cuando lo vi. Estaba en muy mal estado. Tenía sangre en la espalda por algunas heridas bastante graves. Para ser completamente honesto, mi primer pensamiento fue: 'Oh, aléjate de mí porque no quiero enfermedades'. Pero era evidente que nadie había sido amable con este perro. Así que le di una de mis albóndigas", relató.

El peludo amigo decidió acompañar al equipo sueco en su travesía por los parajes ecuatorianos. El sueco señala que la película tiene el interés de la productora Paramount Pictures, que intentará recrear toda su historia de aventura.



Será un viaje para descubrir cómo un perro callejero cruzó la reserva Mache Chindul y luego navegó por el estuario de Cojimíes para llegar a la meta en Mompiche, Esmeraldas, junto al equipo sueco.



Gabriel Carrión, de la fundación Lord Guau, afirma que esta historia servirá para dar un mensaje de conciencia sobre el trato animal. Pero que también enfocará la diversidad natural y cultural de Ecuador.



Por esta razón según Lindnord, cuando Wahlberg vio el 'script' no dudó en aceptar. El sueco dijo que la productora quiere hacer la película de la manera correcta y eso lo llena de felicidad.



ESPN ya ha hecho dos documentales sobre la historia del can más famoso de Ecuador. Los videos han sido nominados a premios y han tenido un gran impacto en EE.UU., porque recuerda que la amistad se encuentra en los momentos más difíciles.



En el marco de la visita del sueco, el Unipark Hotel anunció que desde este domingo pasa a ser un hotel 'pet friendly'. En su primer día recibió a Sacha, una perrita de la Fundación La Iguana que recorrió el hotel y jugó con los acompañantes de Lindnord.