Reguetonero Feid confirma gira por América Latina

El reguetonero colombiano Feid anunció este 10 de enero de 2023 su primera gira por Latinoamérica, la 'Ferxxo Nitro-Jam Tou'. El recorrido tendrá, por ahora, escalas en las principales ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú.

La gira del cantante de temas como Feliz Cumpleaños Ferxxo, Normal y Ferxxo 100 arrancará en febrero, informó la compañía de entretenimiento CMN Events.

El Ferxxo, como se conoce a Feid, se ha convertido en un fenómeno de ventas entre los jóvenes.

Obtuvo un reconocimiento en los Premios Tu Música Urbana 2022, celebrados en San Juan (Puerto Rico). Allí ganó las categorías 'Top Rising Male Star' y 'New Artist Album of the Year'.

Su canción Normal alcanzó los 3 millones de reproducciones en tan solo 24 horas y a la fecha cuenta con más de 480 millones de reproducciones.

La canción se estrenó en el número 2 del Top Songs Debut Global y en el número 27 en las listas Spotify Global Top 200.

