Exploración, la clave para la cena de San Valentín

Este año, muchas parejas preferirán celebrar San Valentín con una cena en casa, debido al temor por contagios. Para estas personas, la pareja de chefs Alejandro Chamorro y Pía Salazar compartieron consejos para crear platos deliciosos, originales y dentro del presupuesto.

Darse un paseo por el mercado y conversar con los vendedores sobre los productos del día ayudará a identificar ingredientes frescos, novedosos y económicos. En eso concuerdan Chamorro y Salazar, dueños de Nuema, ubicado en el Hotel Illa, sector San Marcos, y el primer restaurante ecuatoriano reconocido dentro de la lista de los 50 mejores de Latinoamérica.



Los productos del mar no deben faltar. Chamorro recomienda pedir la pesca del día, pues es más sostenible que buscar productos que pueden estar fuera de temporada.



Con mariscos o pescados se puede crear un cebiche, pero eso sí, con una base distinta a la tradicional de tomate. Salazar, chef pastelera del restaurante, aconseja usar por ejemplo naranjilla.



Un plato con pulpo es otra alternativa. Puede estar acompañado por col morada asada a la parrilla. “La col tiene un alto grado de umami, mientras más la trabajes, más sabores puedes obtener”, dice Chamorro.

Los chefs prepararon cebiche de ostras, cerdo con ocas y postre de macambo. Foto: Roberto Peñafiel / EL COMERCIO



Como plato fuerte, Salazar recomienda una ternera con salsa de sambo. Este tipo de carne es muy noble, por lo que necesita tan solo de sal, pimienta y ser sellada por los cuatro lados en una sartén.



La salsa de sambo ofrecerá sabores ya no tan usuales en los hogares ecuatorianos, pero cremosos y ahumados.



El postre debe ser el broche de oro. “El dulce simboliza amor”, dice Chamorro, y explica que esos sabores remiten al confort y felicidad de la niñez.



La chef pastelera dice que el chocolate no puede faltar en esta cita. Se puede preparar una mousselina de cho­colate -una especie de crema-, una arena de chocolate, cacao puro y frutos rojos, como moras y frambuesas.



Para quienes no quieren complicarse demasiado, un consejo es comprar un bizcocho y acompañarlo con frutas de la temporada. Una de estas es la chirimoya, que combina a la perfección con helado. Para elevar el plato, agregar nueces caramelizadas con azúcar, junto con hierbas aromáticas frescas, como menta o hierbabuena.



Si bien se requiere de tiempo preparar una cena así, Salazar apunta que la dedicación es parte del regalo. “Es lo que le vas a entregar a tu pareja en una fecha especial”.



No olvide

​

Pareja. Conocer los gustos de la otra persona permitirá crear una sorpresa agradable al paladar.



Economía. Dar protagonismo a los vegetales ayudará a no salirse del presupuesto.



Ambiente. Arreglar la mesa con flores y poner música complementarán la experiencia.