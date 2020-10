Las especias, aliadas del estilo de vida saludable en los hogares

LEA TAMBIÉN

Con la pandemia del covid-19, el confinamiento y la cocina en casa, las especias como la cúrcuma, el jengibre y el ají seco cobraron protagonismo en las despensas de los hogares.

¿La razón? Se les atribuye una serie de características que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. Contienen micronutrientes: vitaminas, minerales y también antioxidantes.



En Ecuador, al jengibre se lo utiliza, sobre todo, para preparar infusiones, pero en países como Chile, por ejemplo, se lo incorpora en pasteles, galletas y hasta en mermeladas.



Esta especia es rica en vitaminas A y C, y en minerales como el calcio y potasio. Posee propiedades antisépticas y por eso se la sugiere a las personas que pasan por resfriados.



El chef y nutricionista Rubén Mosquera cuenta que las especias forman parte de la cultura gastronómica ecuatoriana y de la medicina ancestral. Sin embargo, aclara que es importante dosificar y variar para evitar alteraciones en la salud.



Personas con hipertensión, con cálculos o con gastritis, por mencionar unos casos, requieren del visto bueno de su médico de cabecera para incorporar especias a su plan de alimentación diario. Las mujeres embarazadas también necesitan de una supervisión.



Mosquera explica que muchas de las especias que se utilizan para preparar los diferentes platillos cuentan con pocos estudios experimentales. De ahí la sugerencia de los chefs de colocar una pizca de comino o una pizca de pimienta, y de ir corrigiendo el sabor poco a poco, pues se trata de potentes concentrados. El exceso de jengibre, por ejemplo, podría irritar el estómago.



De todas las especias, la cúrcuma es una de las más estudiadas y por eso ya forma parte de ciertos medicamentos, según la nutricionista Geovanna Arcos.



“Ciertas medicinas salen de compuestos de especias y de hierbas naturales. Después, los expertos se encargan de elaborar vacunas y más. La cúrcuma ya viene encapsulada”, explica la especialista.



Un reciente estudio, publicado en el Journal of General Virology, señaló a la cúrcuma como una posible aliada natural contra algunos virus. Actualmente, se la utiliza para mejorar la salud de los huesos y de los ojos, y para desinflamar. También sirve como un potente antioxidante.



Con la cúrcuma se sazonan carnes y se preparan bebidas, pero también es útil para darle color al arroz, a la quinua o a la coliflor, reduciendo así el consumo de concentrados ultraprocesados.



La ventaja de contar con esos productos en la despensa es que, además de fortalecer el sistema inmunológico, se pueden preparar platillos saludables con sabor y color. Por estos motivos son una alternativa para las personas que evitan productos como la sal. “La comida sana no tiene que ser insípida”, dice Mosquera.



El chef y nutricionista afirma que el ecuatoriano está acostumbrado a sazonar sus platos con solo sal y ajo. “Pero es solo por falta de conocimiento”.



Mosquera habla frecuentemente con sus pacientes sobre las características de las semillas de mostaza, comino, e ishpingo. Este último es clave en la elaboración de la colada morada. Tiene aceites esenciales y se lo ha usado tradicionalmente para malestares estomacales.



Tome nota

La pimienta blanca ayuda a la depuración de los radicales libres. No es irritante como la negra.



El anís español ayuda a reducir la producción de gases. Favorece al sistema digestivo.



La canela en polvo ayuda a mantener los niveles de glucosa. Es aliada de los diabéticos.



Al ishpingo se lo sugiere para la salud del sistema digestivo. Es un potente aromatizante.