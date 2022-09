Will Smith hace TikTok con la canción de Zapateando Juyayay

Will Smith publicó un Tiktok con canción ecuatoriana y se viralizó. Foto: Twitter

Will Smith publicó un video en la red social de TikTok realizando una tendencia con la canción Zapateando Juyayay del grupo ecuatoriano Jayac.

"Soy un genio en una botella bebé", escribió el actor estadounidense en la descripción del video. El trend que realizó el protagonista de 'Soy Leyenda' hace referencia a la forma de un genio, pues el gracioso video tiene un filtro incorporado por la aplicación.

El video cuenta con más de dos millones de reproducciones, más de 7 000 comentarios y cerca de 350 000 'likes'.

Usuarios de la plataforma que vieron el video comentaron cosas como: "No puedo creer que Will Smith conozca la canción del Juyayay". También comentarios del video refiriéndose a su papel protagónico en la película de Disney 'Aladdin': "No recuerdo esta parte en la película de Aladdin".

Muchos internautas ecuatorianos dejaron su comentario haciéndole notar al famoso actor que con la canción que utilizó en su último TikTok "se ha ganado a todo un país".

Will Smith en Ecuador

El pasado 31 de agosto de 2022 ciudadanos reconocieron al actor mientras recorría el cantón Alausí en Ecuador. Imágenes de su visita al país empezaron a circular en redes sociales y la presencia del actor en Ecuador se volvió un tema viral en redes sociales.

En septiembre el actor también visitó la Amazonía ecuatoriana. Estuvo en el Parque Nacional Yasuní para grabar junto con National Geographic el documental llamado 'Bienvenido a la Tierra', que será difundido en Disney Plus.

