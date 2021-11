Tom Holland y Spider-Man tendrán nueva trilogía

Redacción Elcomercio.com

Amy Pascal, jefa de la división de cine de Sony Pictures Entertainment, dijo este lunes 29 de noviembre que ‘Spiderman: No Way Home’ no pondrá fin a la trilogía del ‘hombre arácnido’ dentro del Universo de Marvel y ya se piensa en una nueva con Tom Holland como protagonista.

Las declaraciones las dio al portal Fandango a propósito del preestreno de ‘Spiderman: No Way Home’, película que en los cines ecuatorianos y de otros países ha provocado el colapso de las boleterías ‘online’.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel – (esta no es) la última película de Spider-Man“, comentó Pascal. Y agregó: “Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente no es parte de… estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas de MCU (Universo Cinematográfico de Marvel)”.

Sobre esta colaboración entre Sony y Marvel Studios, Pascal dijo que las dos compañías “seguirán juntos como socios”.

Las palabras de Pascal se dan después de una semana de las expresiones de Tom Holland que ponían en duda la continuación de la saga de Spider-Man, al menos con él como protagonista.

“Tal vez lo que es mejor para Spider-Man sea que ellos (Sony) hagan una película de Miles Morales. Tengo que considerar a Peter Parker, porque es una parte importante de mi vida. Si estoy interpretando a Spiderman después de los 30 años, he hecho algo mal”, dijo el actor.