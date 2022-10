'No seas pobre': Streamer critica a suscriptor porque le donó USD 1

La influencer estadounidense Karen Liao renegó de la donación de un USD 1 que le hizo uno de sus suscriptores en la plataforma de Twich e incluso lo calificó de pobre.

En una trasmisión en directo, Liao se encontraba reuniendo dinero a base de las populares donaciones que se pueden realizar en la plataforma Twitch. Según el video, la influencer ya había reunido USD 100 000.

Al recibir la donación de un dólar, Liao se mostró molesta y criticó el gesto. "¿Me acabas de dar un dólar? ¿Qué voy a comprar con eso? No seas idiota. Vamos, no seas pobre. ¿Diste un dólar? ¿Adivina qué? Literalmente voy a recibir 60 centavos" expresó.

Más adelante, la streamer amenazó con 'banear' (restringir el acceso de la cuenta al usuario) al suscriptor. En el video no se observa el 'nickname' del usuario que donó el dólar.

