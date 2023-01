Shakira pidió a sus hijos que no llamen abuelos a los padres de Gerard Piqué

Shakira sigue en al mira de la prensa rosa. Foto: Cortesía Facebook de la artista

Redacción Elcomercio.com

La cantante colombiana Shakira continúa siendo la protagonista de noticias de farándula, este miércoles 25 de enero de 2023 nuevamente se habla de ella, sus hijos y la relación con sus suegros.

“Me dejaste de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", es una de las frases que dirige Shakira a la abuela de sus hijos, con la que todavía comparte jardín en la lujosa mansión familiar en Ciutat Diagonal.

Según los medios internacionales, la relación cordial de los últimos 12 años entre nuera y suegra se fue deteriorando a raíz de la separación con Gerard Piqué, desde junio de 2022.

Shakira hace un pedido a sus hijos

Según desveló recientemente Laura Fa en Sálvame, el entorno del jugador se quejaba de que la cantante estaba dificultando la relación de los niños con sus abuelos paternos.

Además, este miércoles la revista Lecturas afirma que la madre de Piqué, Montserrat, está “hundida", ya que “Shakira habría pedido a sus hijos que dejen de llamarla 'avi' y 'ona' - abuela en catalán - porque escucharlo le pone triste.

La cosa no se quedaría ahí ya que el pasado día de Reyes, cuando los pequeños se encontraban con Piqué y con sus abuelos en el Pirineo catalán, la cantante no habría dejado de llamar a los niños que, pendientes del teléfono, no habrían querido salir a la montaña.

Otros medios de comunicación han señalado que la exsuegra de Shakira habría pedido a su hijo que detenga ya esta guerra y se dejen de provocaciones.

