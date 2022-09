Shakira habla sobre su separación de Piqué: 'es la etapa más oscura'

Shakira habló por primera vez sobre su separación de Gerard Piqué. Foto: Captura de pantalla.

El Tiempo de Colombia

Después de más de tres meses de haber anunciado su separación del futbolista Gerard Piqué, Shakira decidió hablar por primera vez abiertamente del tema.

La barranquillera, que se ha mantenido al margen de los rumores de la prensa de entretenimiento, optó por abrirse en entrevista con la revista 'Elle'.

En sus palabras, un baño de sinceridad.

"Probablemente es la etapa más oscura de mi vida", dijo.

El valor de romper el silencio

"Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Um, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por eso, y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo 'paparazzis' acampando afuera, frente a mi casa, 24/7", dijo Shakira al ser interrogada de entrada con la pregunta: "¿Cómo te va con la disolución de tu relación?", que le hizo la periodista Lulú García-Navarro.



Durante el tiempo que ha pasado desde su anuncio, Shakira ha sido frecuentemente vigilada por reporteros de entretenimiento que buscan el más mínimo detalle.



Eso sí, a pesar de la molestia, según han declarado estos, la barranquillera ha respondido siempre con la altura y la decencia que la caracteriza.



"No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los paparazzi nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida. Pero luego escuchan cosas en la escuela de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en línea, y simplemente les afecta, ¿sabes?", confesó Shakira sobre ese escrutinio constante.

.@shakira: "En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz"https://t.co/XP9beYmm1Z pic.twitter.com/u1UgxXGuHz — ELLE España (@elle_es) September 21, 2022

¿Cómo están los niños?

Más adelante, en la charla exclusiva con 'Elle', Shakira decidió responder al interrogante de sus fanáticos: "¿Cómo han estado lidiando los niños con la situación?".



A la fecha, lo que ha reportado la prensa especializada es que supuestamente los niños se irían de Barcelona para Miami, en caso de que Shakira se mude.



Asimismo, se ha afirmado que la nueva pareja del futbolista ya conocería a Milán y Sasha.



Al respecto, Shakira dijo: "Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos y ver que se convirtió en algo vulgarizado y abaratado por los medios".



En su reflexión por el difícil momento, en el que afronta también una delicada situación familiar por cuenta de la salud de su padre, Shakira no dudó en asegurar en el diálogo que "Esta es probablemente la hora más oscura de mi vida".

A pesar del duro momento, Shakira se mantiene firme en la idea de que su fortaleza son sus hijos y que, precisamente, son ellos los que la impulsan a salir adelante en medio de las dificultades.

"Para aquellas mujeres como yo que creen en valores como la familia que tuvo el sueño, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar", le dijo a 'Elle'.

"Y me las arreglo, supongo, recordándome a mí mismo que necesito convertirme en un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren, lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento", complementó.

La supuesta disputa por la custodia de los hijos

Los rumores sin verificar que han circulado durante casi 100 días hablan de que Shakira y Piqué mantienen una disputa permanente por la custodia de sus hijos.



A la fecha, inclusive, se ha llegado a decir que las conversaciones no han sido del todo fluidas. Al respecto, la barranquillera, considera que ha sido "invasivo" el manejo de la prensa en españa y recordó que Piqué es "el padre" de sus hijos.



"Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es una solución justa para todos los involucrados. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado", respondió Shakira, con sinceridad en el diálogo con 'Elle'.

El impacto de la separación

Tras doce años de relación, era natural que la ruptura implicara un impacto emocional grande.



Shakira, en su primer diálogo al respecto, reconoció que en su momento puso su carrera en un segundo plano, para poder llevar la vida familiar que construyó con Piqué y sus hijos.



"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela, tenía una vida realmente nómada: había vivido toda mi existencia como artista, viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando. en diferentes países alrededor del mundo", respondió la barranquillera sobre esos cambios en su vida.

En las primeras semanas de la separación, se hizo mucho énfasis en las palabras amorosas que ella le dedicó a Piqué en varias de sus publicaciones en redes sociales. Aquella muestra que se vio como una ola de 'mensajes no correspondidos' daba cuenta en realidad de la manera en que la cantante se entregó sentimentalmente.



"Una vez que Milán comenzó la escuela, a fines de 2014, supe que mis viajes constantes y mi existencia nómada tenían que dejarse en segundo plano y mi carrera tenía que ponerse en segundo plano. Sabía que cuando empezó la escuela tenía que establecerme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha. Como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no?", explicó Shakira.

"Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Ya sabes, eso es todo. Esto es todo lo que puedo decir", concluyó.

El apoyo en el duro momento

En medio de la situación, Shakira ha sido arropada tanto por sus fanáticos como por su círculo cercano.



En redes sociales no han faltado muestras de apoyo a la barranquillera.



Además, grandes amigos de la cantante, como el propio Carlos Vives, le han expresado su incondicionalidad.

"He estado encontrando gratamente un lado increíble y humano de personas, ya sabes, personas que consideré que estaban en mi vida tal vez por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué han sido amados por tantos (...) Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar solo, pero no me siento solo. A veces una mujer puede ser suficiente", cerró Shakira en su diálogo.

