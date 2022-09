Objeciones a candidatos solo vienen de organizaciones políticas

Poco movimiento se evidenció este 20 de septiembre de 2022 en la Junta Electoral de Pichincha, durante el último día de inscripciones de las candidaturas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Daniel Romero. Redactor (I)

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) revivió la candidatura de Paúl Vélez a la Alcaldía de Muisne (Esmeraldas). La Junta Electoral de esa provincia se la había negado por deuda de pensiones alimenticias.

El 17 de septiembre pasado, con votos de la presidenta Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y la consejera Esthela Acero, el CNE aceptó la recomendación del informe jurídico que señalaba que Vélez no era deudor.

Sin embargo, el caso trascendió porque tiene una sentencia aún no ejecutoriada por un proceso legal relacionado con el asesinato del exalcalde de Muisne, Walker Vera. Su candidatura era respaldada por la alianza del partido oficialista CREO con los movimientos Avanza y Construye.

Sobre el caso, CREO dijo que no avalaría esa candidatura y pidió al procurador de la alianza que se escogiera a otro candidato, pero al no estar ejecutoriada la sentencia (requisito establecido en el Código de la Democracia), este tema no se tomó en cuenta.

¿Cómo se objetan este tipo de candidaturas?

La norma electoral solamente faculta a las organizaciones políticas para hacerlo. En el caso de Vélez, la objeción por deuda de pensiones alimenticias salió del presidente provincial del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID).

María Belén Mieles, presidenta de la Junta Electoral de Pichincha, confirma que son las organizaciones los sujetos políticos llamados a hacerlo. Por eso, un día después de cada inscripción se notifica a los partidos y movimientos respecto de la inscripción de cada candidato. Desde entonces corre un plazo de dos días para que presenten las objeciones.

Según el Código de la Democracia, el representante legal o procurador es el encargado de presentar el recurso ante la Junta Provincial Electoral.

El analista electoral Esteban Ron explica que hay dos razones por las que las candidaturas las pueden objetar a las organizaciones políticas. La primera es que la norma electoral ya no contempla las candidaturas independientes. Entonces son los partidos y movimientos los que nos representan para esa finalidad.

La segunda tiene que ver con que los candidatos salen de procesos de democracia interna en las organizaciones. En esto participan los ciudadanos en calidad de militantes o adherentes. Por lo tanto, se entendería que, si hay objeciones a una candidatura, estas deben presentarse a nombre de las organizaciones políticas.

Todo ese proceso empezaría desde hoy para las organizaciones políticas que cumplieron con la inscripción. La mañana de este 20 de septiembre de 2022, el CNE informó que el 58% de los candidatos que salieron de las primarias cumplieron con ese paso. Hasta las 16:00 se había inscrito el 71%. El plazo de inscripción no se porrogará. La fecha y hora de cierre consta en la convocatoria a elecciones que hizo el organismo como parte del proceso para las seccionales del 2023.

La declaración juramentada

Este documento avala que los candidatos no incurran en prohibiciones para postularse a una dignidad. Entre las inhabilidades están el mantener un contrato vigente con el Estado, ser deudores de pensiones alimenticias, tener sentencias ejecutoriadas o bienes o capitales en paraísos fiscales. Solo después de responder las objeciones, el candidato puede impugnar la decisión de la Junta si le niega su inscripción. Caso contrario, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emite un certificado para que la postulación quede en firme.

Fechas clave

El próximo 19 de octubre se seleccionarán a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. En esto también participará cada Junta Electoral Provincial.

El 3 de enero del 2023 arrancará oficialmente la campaña electoral. Esto pese a que el proselitismo ya empezó meses atrás, sobre todo en las redes sociales.

Las juntas Electorales también estarán a cargo de la organización de los debates. Por primera vez será obligatorio que, en los cantones con más de 100 000 votantes, los candidatos a las alcaldías y prefecturas deben presentarse a un debate. Esto tendrá lugar entre el 14 y 15 de enero del 2023.

El 8 de enero será el primer simulacro para ajustar detalles de la jornada del 5 de febrero.

Preparativos

La lista definitiva de los candidatos que estarán en las papeletas se prevé que esté lista para diciembre próximo. Esto después de que las Juntas cumplan con todos los inscritos la fase de calificación.

El CNE tenía previsto que para estas elecciones seccionales se presentaran al menos 80 000 candidatos.

También se lleva adelante el proceso para la elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este proceso puede participar la ciudadanía para impugnar candidaturas.

El 5 de febrero próximo también se votaría por la consulta popular que lleva adelante el Gobierno Nacional. Todo depende del pronunciamiento de la Corte Constitucional.