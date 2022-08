Series y películas en ‘streaming’ para ver en la primera semana de agosto de 2022

El actor Tom Sturridge durante una escena de la serie ‘Sandman’ de Netflix. Foto: imdb.com

Fernando Criollo. (I)

Un nuevo cargamento de series y películas acaba de llegar a las principales plataformas de ‘streaming’ durante la primera semana de agosto. Entre los títulos que se suman a la oferta de entretenimiento se encuentran algunos clásicos como ‘Top Gun’, ‘Jumaji’ y nuevas producciones como ‘Predator: la presa’ o ‘Sandman’. Aquí una guía de estrenos que llegarán al ‘streaming’ hasta el domingo 7 de agosto de 2022.

Netflix

‘Sandman’ está disponible desde este viernres 5 de agosto. Se trata de una serie basada en el comic del escrito británico Neil Gaiman. Y es el propio autor quien colabora en esta adaptación que llega al catálogo de Netflix como una serie de terror, drama y fantasía. La historia es una mezcla de drama histórico y mito moderno, que sigue a Morfeo, el Rey de los sueños, en un viaje por diferentes mundos para encontrar lo que le fue arrebatado y recuperar su poder.

En la primera semana de agosto también llegaron a la plataforma los nuevos capítulos de series como ‘Buenos días Verónica’, ‘Café Minamdang’ o ‘Better Call Saul’, que trajo de vuelta a Bryan Cranston y Aaron Paul como Walter White y Jesse Pinkman.

También hay temporadas nuevas del ‘reality’ español ‘Tamara Falcó, la Marquesa’, el anime ‘Kakegurui Twin’, la comedia familiar ‘Hermanos robots supergigantes’.

Entre los nuevos largometrajes se encuentra ‘Carter’, una producción coreana de acción y aventura. También llegan algunos filmes que fueron un éxito en cines como ‘Top Gun’, ‘Jumanji’, ‘Resident Evil 2’, y producciones originales como la comedia romántica ‘Temporada de bodas’, el filme animado ‘El ascenso de las Tortugas Ninja’ o el documental ‘Fiasco total: Woodstock 99’.

HBO Max

‘Viajeros: perdidos en el tiempo’ es un largometraje mexicano apunta al entretenimiento familiar con una historia sobre Leo, un niño que utilizará su ingenio para encontrar la forma de viajar en el tiempo y volver a reencontrarse con su padre que ha quedado atrapado en el pasado. La cinta de comedia y aventura se estrena este 5 de agosto.

A esta producción se suma el estreno de películas como el drama de ciencia ficción ‘Ex Machina’, el drama criminal Ghost Dog: The Way of the Samurai’, la cinta de drama y misterio ‘Leones por corderos’, el drama de terror ‘Under the Skin’, el drama musical ‘Whiplash’ o el drama biográfico nominado al Oscar ‘Belfast’.

Disney+

Tras su paso por salas de cine, ‘Lightyear’, el ‘spin off’ de ‘Toy Story’, aterriza en la plataforma de Disney. Esta producción animada cuenta la historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete preferido de Andy en ‘Toy Story’. La película de comedia y aventura se estrenó el 3 de agosto.

Otros estrenos que ofrece esta plataforma esta semana es la historia de acción de ‘Venom’, la serie documental ‘Marvel Studios Unidos: Creando Ms. Marvel’ y el especial animado ‘Lego Star Wars: Vacaciones de Verano’.

Star+

Lo más destacado de esta plataforma es ‘Depredador: la presa’. Esta película revive la saga ‘Depredador’ como una precuela de las seis películas de la franquicia. Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche, la cinta sigue la historia de una joven guerrera que se crio entre cazadores hasta que se encuentra con una presa que resulta ser un depredador alienígena evolucionado. El filme de acción y ciencia ficción se estrena el 5 de agosto.

Otros lanzamientos de la primera semana de agosto incluyen el estreno de nuevas temporadas de ‘Bob’s Burguer’ y ‘The Great North’. También hay nuevas películas como ‘La civil’, ‘Colors of Love’, ‘Granny Nanny’, ‘Daddy´s Home’’, ‘E.T. el extraterreste’ y ‘Alieu the Dreamer’.

Amazon Prime Video

Colin Farrell, Vigo Motensen, Joel Edgerton son los protagonistas de ’13 vidas’, una película basada en una historia real de la misión de rescate en la cueva tailandesa de Tham Luang. Allí, un equipo de fútbol de niños queda atrapado en la montaña cuando las tormentas inundan la entrada, mientras el mundo observa cómo se desarrollan los dramáticos eventos. El filme llega a la plataforma el 5 de agosto.

Otros títulos que se incorporan a la plataforma es la miniserie deportiva ‘All or Nothing: Arsenal’, el ‘reality’ ‘Cartel Crew’, ‘Go, Diego, Go’, ‘Lopez’ y la segunda temporada de ‘The Outlaws’.

Entre los largometrajes más destacados de la primera semana de agosto aparecen el filme nominado al Oscar ‘Licorice Pizza’, ‘El exorcismo de Emily Rose’, ‘Serpico’, ‘La profecía’, ‘Leaving Las Vegas’, ‘Inteligencia artificial’ y la saga cinematográfica de ‘Star Trek’.