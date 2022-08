Subastan el auto Aston Martin de James Bond por aniversario

Cuando se escucha el nombre de James Bond, viene a la mente las peligrosas misiones como agente encubierto en el mundo, su elegancia y sutileza para matar, y por supuesto, sus lujosos carros. Este año, la primera película en la que aparece este personaje de ficción 'Dr. No' cumple sesenta años y para celebrarlo, se subastarán varios elementos representativos de su universo cinematográfico.

El próximo 28 de septiembre, en Londres (Reino Unido), se realizará una subasta presencial, llamada 'Sesenta años de James Bond'. En total serán 60 lotes representativos de las 25 películas de la franquicia. También habrá una subasta por internet, desde el 15 de septiembre hasta el 5 de octubre, seleccionado como el día de James Bond.

El lote principal del evento será el mítico Aston Martin DB5, que apareció por primera vez en la película 'Goldginger' de 1964 y se convirtió en el auto deportivo más famoso de su historia. Se trata de una de las ocho réplicas creadas para el filme 'No time to die', del año pasado. Su valor, según organizadores, está en alrededor de USD 2 millones.

