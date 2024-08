Selena Gómez volvió a captar la atención pública, pero esta vez fue por una razón diferente. Tras desmentir rumores sobre posibles cirugías plásticas, la estrella de ‘Only Murders in the Building’ compartió una serie de selfies en Instagram, destacando las fluctuaciones naturales en su rostro.

La controversia comenzó cuando un usuario de TikTok comparó fotografías de Gómez de su adolescencia con imágenes actuales.

Aunque el ‘tiktoker’ no especuló sobre procedimientos estéticos, mencionó las batallas de salud de la artista, lo que provocó que Gómez aclarara su situación.

En un comentario directo, la cantante mencionó: “Honestamente, odio esto. Estaba usando rayas debido a un brote. Tengo bótox. Eso es todo. Déjenme en paz”.

Algunos interpretaron “rayas” como esteroides, utilizados para tratar el lupus que sufre Gómez.

Gómez se sinceró sobre el uso de bótox

El uso de bótox no es una novedad para sus seguidores. En los Premios SAG de 2022, Gómez hizo una broma sobre su “bótox fresco” y, en diciembre de 2023, respondió a un comentario sobre “implantes” con un sencillo “jajajaja, me he aplicado bótox, bb girl”.

Como respuesta a la especulación, Gómez publicó una serie de selfies mostrando la variabilidad natural en su apariencia, que ella misma tituló “Rostros”.

Las imágenes incluyen diferentes momentos de su vida cotidiana, como en la cama, en el auto y en un avión, con y sin maquillaje. Su novio, el productor Benny Blanco, comentó con humor sobre la camiseta que ella llevaba en una de las fotos.

A pesar de la controversia en redes sociales, Selena Gómez sigue cosechando éxitos profesionales. Recientemente, fue nominada a su primer premio Emmy y, junto al elenco de ‘Emilia Pérez’, ganó el premio a la Mejor Actriz en Cannes.