Les guste o no les guste su ritmo, Karol G es la ‘reina’ de la música latina. Lo demostró al ubicarse dentro del Top 10 de la lista Global de Spotify, y lo ratificó con su histórica gira Mañana Será Bonito: 62 conciertos alrededor del mundo.

En España, ninguna persona se ‘atrevió’ a tanto: llenó (a días seguidos) cuatro estadios Santiago Bernabéu. Los Rolling Stones: uno.

Lo reconoció el periodista español Antonio Naranjo, el mismo que insultó a la ‘Bichota‘, aparentemente dolido por el éxito de la cantante colombiana de 33 años, que saltó a la fama con Ahora me llama y Tusa.

El primer superpoder de Karol G

Todavía sigue en la memoria de sus fans las postales que dejó su último concierto en Madrid (España). En una de las fotografías más compartidas, Karol G aparece con un sombrero tipo vaquero abrazando con fuerza y pasión la bandera colombiana.

La ‘reina’ de la música latina estruja la tela entre sus manos y deja que las lágrimas mojen sus mejillas mientras observa -con atención- al público corear su nombre: “Karol. Karol. Karol”.

Muchos de los asistentes se contagiaron de su emoción y lloraron. Su fan ecuatoriana Adri Andrade también lo hizo. “Más que su música me encanta su sensibilidad”.

Con ese superpoder, la ‘Bichota’ ha cosechado 70 millones de seguidores en su cuenta de Instagram; un millón de ellos disfrutaron del show final de su gira Mañana Será Bonito. Se transmitió gratuitamente a traves de su canal de YouTube.

“Vi el último concierto en vivo y lloré de la emoción“, recuerda Adri. También se conmovieron Andrea, Alejandra, Carla, Juliana, Dayanara, Samara… Todas ellas agradecieron, además, esa dosis de humildad de Karol G.

“Te amamos Carolina. Gracias por tanto”. “Gracias por hacernos tan felices durante tantos años. Te queremos Karol y siempre estaremos para llevarte lo más alto posible”.

La ‘Bichota’: una artista auténtica

Poco o nada le importa lo que diga la gente que está fuera de su círculo cercano; Karol G solo tiene oídos para sus fans. Para ellos escribe y se viste. Por sus seguidores también elevó su voz cuando la revista GQ publicó unas fotos que -según ella- no la representaban.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural”. La polémica portada circuló en abril de 2023.

“Su estrategia de marketing está basada en la autenticidad y conexión emocional; ella creó una entidad única y fácil de recordar para la industria”, dice Fernando Hallo, Decano (e) de Business School UIDE.

Este especialista añade un tercer superpoder: su talento vocal.

Karol G: conectando emocionalmente con sus fans

Que levante la manito la persona que no ha cantado TQG, la Tusa o este corito: “¿Qué hubiera sido? si antes te hubiera conocido. Seguramente…”. Mucha gente e incluso aquellos hombres y mujeres que se declaran anti ‘Bichota’.

Y es que la intérprete de Si antes te hubiera conocido hace lo que muy pocos artistas: conectar con sus fans constantemente. Sus herramientas: su música, pero también de sus redes sociales y otras plataformas digitales. El 23 de julio de 2024 elegió YouTube.

A través de su canal oficial transmitió el concierto con el que cerró una gira con la que recaudó 307 millones de dólares y vendió 2,3 millones de entradas.

En Instagram, la artista comparte pasajes de su vida personal: sus fans han reído y llorado con sus historias. Sus seguidoras -ubicadas en cada rinconcito del mundo (hasta en China)- la consolaron cuando terminó su relación con Anuel AA, pero también están atentas para impulsar sus últimas canciones.

Así es como Karol G ha construido una base importante de fieles seguidores, capaces de presionar, por redes, para que el periodista español se disculpe por arremeter en contra de la ‘Bichota’. Tras culminar con su cuarto concierto consecutivo en Madrid, España, Naranjo la llamó “petarda”, mientras que a sus fans les dijo “petardas”, desconociendo otro logro de la latina. ¿Cuál?

Karol G invitó al escenario a Amaia Montero, una de las artistas más queridas de habla hispana, ausente por problemas de salud mental. Fue vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Con ella, la paisa cantó y le dio el soporte necesario para que se mantengan firme mientras que lidiaba con el temblor de su mano; Amaia estaba completamente nerviosa.

En México, también invitó a Anahí, integrante de RBD; eso le hace auténtica. Posiciona su marca en un mercado muy competitivo.

Karol G también es un ‘camaleón’

¿Se imaginaban a Karol G cantando merengue? Esa es una muestra más de la capacidad de la colombiana para adaptarse a las nuevas tendencias para mantenerse relevante en el medio.

Empezó con reguetón; después fusionó música urbana con pop. Ahora, puso a bailar y a cantar a sus fans con Si antes te hubiera conocido, una canción con ritmo muy pegajoso.

Ese superpoder le ha permitido compartir escenario con Shakira, Camilo, Nicki Minaj, Becky G, Andy Rivera y hasta con Myriam Hernández.

Pero hay más: luego del tour por Europa la ‘Bichota‘ se sumó a la lista de colaboraciones del tenor italiano Andrea Bocelli; será parte de su álbum ‘Duets’