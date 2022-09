Sebastián Yatra trae su Dharma Tour a Ecuador

El artista colombiano Sebastián Yatra presentará tres conciertos en Ecuador este 2022. Foto: Facebook Sebastián Yatra

El artista colombiano Sebastián Yatra muy pronto estará de regreso en Ecuador para presentar su nuevo material musical. El artista ofrecerá dos conciertos en el país como parte de su gira Dharma Tour.

Con un nuevo álbum en camino, Yatra vive uno de las mejores temporadas de su carrera en la que ha dado muestras de versatilidad creativa en la música, así como en el cine.

Pese a la pandemia, el 2021 ha sido un año de giras, nominaciones, premios y nuevos proyectos en la música y el audiovisual para Sebastián Yatra.

El artista de 27 años celebró los premios obtenidos en el MTV Europe Music Award, así como en Los 40 Music Awards, Kid’s Choice Awards México y otros.

El tercer álbum de estudio

A principios de este 2022, Yatra lanzó su tercer álbum de estudio que lleva por nombre ‘Dharma’. El disco es una mezcla de ritmos como pop, reguetón, rock, balada, cumbia y otros.

Antes de volver a Ecuador, el artista colombiano conversó con este diario sobre un proyecto del que se siente orgulloso y al cual lo describe con la palabra “honestidad”.

Es como quitarse las capas y hablar de la vida de forma más clara, cotidiana y sin miedo a aceptar un montón de emociones por las que pasamos. Por esto también lo llame ‘Dharma’ porque tiene que ver con la aceptación de la realidad donde hay mucha alegría, fiesta y sensualidad, pero también hay dolor, tristeza y pérdidas como las que pasamos por la pandemia.

Dharma Tour aterriza en Ecuador

Con las nuevas canciones que se desprenden de este trabajo musical, el colombiano emprendió una nueva etapa en su gira musical por distintas ciudades en Norteamérica, Europa y Sudamérica.

Esa nueva gira musical lo trae de vuelta a Ecuador donde tiene previsto tres conciertos. El primero será el 20 de octubre el Coliseo General Rumiñahui en Quito, 21 de octubre en el Estadio Francisco Espinoza de Cotacachi y el 22 de octubre en la Explanada El Dorado en Guayaquil.

“Definitivamente me siento con ganas de regresar a Ecuador a cantarles porque es un país que amo, extraño y que ha recibido de forma increíble el proyecto completo de ‘Dharma’ y el show en vivo será mejor”, dice el artista.

“Yatra aterrizará en Ecuador después de concluir con la etapa de la gira en Estados Unidos y Canadá. En Sudamérica solo me falta Colombia y Ecuador y volver después de tres años a estos países donde presenté por primera vez mi música me hace sentir en casa”.

En el concierto, el artista compartirá las canciones del nuevo disco y algunos de los mejores temas de su repertorio.

“Los conciertos en Ecuador me han marcado de forma especial. Siempre digo que uno de los lugares en los que me gustaría vivir es allá arriba en las montañas en Cuenca”.

Dharma como forma de vida

El dharma es una palabra sánscrita relacionada con el orden natural de las cosas y vinculada con distintas doctrinas y filosofías de origen oriental.

Ese es el nombre que el artista colombiano escogió para su tercer álbum después de ‘Fantasía’ (2019) y ‘Mantra’ (2018). Títulos que delatan la influencia de ideas y conceptos filosóficos y abstractos en la vida del artista.

“Una de las palabras más bonitas en la vida es coherencia y trato de aplicarla a mi vida. Unos días se me hace fácil incorporar esta forma de vida, aunque hay otros días en los que se hace más difícil aceptar otras realidades, pero también es bueno aceptar que no siempre tenemos todo bajo control y aprender de aquello”, dice el artista sobre la influencia del dharma en su vida.

“Mi lado espiritual es muy importante en mi vida y eso se lo debo a mi madre. El poder dar mensajes que ayudan a llenar y guiar a través de la música es algo que me apasiona. Siempre que me subo en un escenario no es solo sobre mí sino sobre las personas que van a verlo y a las que hay que tratarlas con cariño y respeto y darles una experiencia que sume en sus vidas”, concluye.

