Los conciertos en Ecuador para octubre del 2022

El salsero puertorriqueño Marc Anthony ofrecerá dos conciertos junto a Maluma en Quito y Guayaquil. Foto: Facebook Marc Anthony

Redacción Tendencias (I)

Los espectáculos musicales continúan con fuerza. Los conciertos en octubre tendrán la presentación de artistas nacionales e internacionales. Músicos y compositores en una amplia variedad de géneros seguirán recorriendo los distintos escenarios del Ecuador con giras, lanzamientos y festivales.

1 de octubre – Caramelos de Cianuro

El mes arranca con la presentación de la banda Caramelos de Cianuro, prevista para el 1 de octubre en el Palacio de Cristal del Teleférico de Quito. El grupo venezolano se presentará en la capital como parte del evento 90’s Party Concert, donde presentarán nuevas canciones producidas en los últimos tres años, además de sus grandes éxitos.

1 de octubre – Cristian Castro

El artista mexicano Cristian Castro estará arribando al país para presentar un concierto como parte de la gira Hits Tour y un homenaje a Juan Gabriel y José José. El show será el 1 de octubre en el Centro de Eventos La Esperanza en Portoviejo.

1 de octubre – Festival Entropía

Ocho horas de música al aire libre en el Festival Entropía con la presentación de Cementerio de Elefantes, El Tiro, Sebas Torna, Péarliz, Mödum, Casa 29 y Polen. El 1 de octubre en El Ensayadero, en Quito.

4 y 5 de octubre – Daddy Yankee

Daddy Yankee, uno de los pioneros del reguetón, estará de visita en Ecuador para presentar dos conciertos como parte de la gira ‘La última vuelta World Tour’. El 4 de octubre en el Estadio Modelo de Guayaquil y el 5 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa.

7 de octubre – Íconos del rock

Icons Of Classic Rock presenta a Fran Cosmo ex-cantante de Boston, David Bickler y Jonny Edwards ex Foreigner, Wally Palmar de The Romantics, Alex Ligertwood ex Santana, Paul Shortino ex Quiet Riot y Dave Evans ex-cantante original de la banda AC/DC. El 7 de octubre en la Plaza de Toros Quito.

7 de octubre - Vetusta Morla

La banda española de indie rock Vetusta Morla llega al país para presentar dos conciertos como parte de la gira Cable a tierra. El primero será el 6 de octubre en el Teatro de la Casa de la Cultura en Cuenca y el segundo, el 7 de octubre en el Teatro Bolívar de Quito.

7 y 9 de octubre – Marc Anthony y Maluma

El salsero puertorriqueño Marc Anthony se encontrará en el escenario con el colombiano Maluma en dos presentaciones. La primera, el 7 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el 9 de octubre en el Estadio Modelo de Guayaquil.

7 y 8 de octubre – Cuando los acordeones lloran

Jorge Celedón, Binomio de Oro, Luis Mateus y Omar Geles se encuentran en una nueva edición del concierto Cuando los acordeones lloran. El espectáculo se realizará el 7 de octubre en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 8 de octubre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.

20 de octubre – Álex Ubago

El cantautor español Álex Ubago estará de visita en el país para presentar un concierto el 20 de octubre en el Teatro San Gabriel de Quito.

21 de octubre – Emmanuel y Mijares

Los artistas mexicanos Emmanuel y Mijares se encontrarán sobre el escenario para presentar un show. El 21 de octubre en el Guayaquil Country Club.

22 de octubre – Rock Fest

El Rock Fest reunirá sobre un mismo escenario a la agrupación argentina de heavy metal Rata Blanca junto al grupo mexicano El Tri, acompañados por Luis Rueda y los Riochickens. El concierto será el próximo 22 de octubre a las 19:00 en la Plaza de Toros Quito. Rata Blanca también se presentará el 20 de octubre en Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca y el 21 de octubre en el Coliseo Luis Loro Franco de Ibarra.

20 y 22 de octubre – Sebastián Yatra

El artista colombiano Sebastián Yatra estará de vuelta en el país como parte de su gira internacional ‘Dharma Tour’. El multipremiado artista se presentará el 20 de octubre en el coliseo General Rumiñahui de Quito y el 22 de octubre en la Explanada El Dorado en Guayaquil.

