Rock, salsa, balada y tributos entre los conciertos para agosto en Ecuador

El cantautor peruano Gian Marco ofrecerá tres conciertos en Ecuador durante agosto. Foto: Facebook Gian Marco

Redacción Tendencias (I)

Artistas nacionales e internacionales serán parte de la cartelera musical durante este agosto de 2022. Algunos de los principales exponentes en el rock, la música tropical y latinoamericana recorrerán distintos escenarios del Ecuador para compartir con el público sus mejores éxitos y sus nuevos proyectos musicales.

Acústico con Gian Marco. El músico y compositor peruano Gian Marco realizará una pequeña gira por tres ciudades del Ecuador con un formato acústico. El primer concierto será el 2 de agosto en el Teatro de la Casa de la Cultura en Cuenca (USD 20, 40, 60 y 80). La segunda fecha será el 3 de agosto en el Teatro San Gabriel de Quito (USD 70, 80 y 90). La última presentación será el 4 de agosto en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil (USD 49, 79 y 99). Entradas en Ticketshow.

El mejor tributo a los Héroes. Pedro Andreu y Alan Bogulslavsky, quienes formaron parte de Héroes del Silencio, estarán de paso por Ecuador junto con Luis Rueda para presentar un tributo a la banda española de rock. La primera presentación será el 4 de agosto a las 20:00 en el Teatro Pumapungo de Cuenca (USD 21,50; 26,50; 31,50; 41,50). El segundo show será el 5 de agosto en el Centro de Recepciones Ishigto, en Cayambe (USD 20 y 30). La tercera presentación será el 6 de agosto en el bar Noisefx de Quito (USD 30 y 35).

Música del recuerdo. El concierto denominado 45 Revoluciones presenta a varios íconos de la música del recuerdo en un evento musical para revivir la nostalgia de una época que no se olvida. En escena estarán Sahiro, Israel, Franklin Villegas y su Grupo K, Darwin y Bodega Orquesta. El 5 de agosto a las 19:00 en el Coliseo General Rumiñahui. (USD 10, 15, 20, 25 y 30). Entradas en Ticketshow.

El caballero de la salsa. Gilberto Santa Rosa estará nuevamente de visita en Ecuador para presentar su show Camínalo pa’ Guayaquil, con lo mejor de sus éxitos musicales. El 5 de agosto a las 20:30 en el Centro de Convenciones de Guayaquil. (USD 65, 100 y 130). Entradas en Ticketshow.

Masters of rock. Uno de los mejores tributos del género con seis bandas en vivo desde España, Argentina, Chile y Perú que interpretarán temas de bandas como Nirvana, AC/DC, Kiss, Queen, Guns and Roses y The Beatles. El 6 de agosto a las 17:00 en el Club La Campiña de Quito (USD 25, 35 y 75) y el 7 de agosto a las 17:00 en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil (USD 45, 65 y 95). Entradas en Ticketshow.

Rock en el volcán. Pink Floyd en el volcán Pululahua es un concierto en tributo a la banda británica con cuatro horas de música a cargo de la banda Crazy Diamong e incluye acampada. El 13 de agosto a las 20:00 en la hostería La Rinconada, en Quito. (USD 25, 40 y 50). Entradas en Meet2go y Thundershows.

Metal en la Mitad del Mundo. La banda mexicana de metal gótico Anabantha llega al país para presentar lo mejor de su trabajo musical. La única presentación será el 5 de agosto a las 19:00 en la Cámara de Comercio de Quito. Entrada USD 35 con reserva al 0999813816.

Rock sinfónico. Metallica Sinfónico es el nombre del concierto que presenta la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador en tributo a la icónica banda estadounidense, junto con el grupo O.N.E, bajo la dirección de Patricio Aizaga. El 25 de agosto a las 20:00 en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito. (USD 17,50; 26,50 y 36,50). Entradas en Ticketshow.